PRO D2 - 19e journée : Mont-de-Marsan, c'est du sérieux ! (34-16)

Que cette Pro D2 est passionnante… Elle a encore livré un très intéressant duel qui a vu le Stade montois faire tomber le leader. Et de quelle manière ! Pour ce faire, il y a eu une très bonne entame des Landais qui ont bousculé leur adversaire. L’US Montauban a semblé bien loin de son meilleur niveau mais comme l’a glissé Pierrick Esclauze après la rencontre au micro d’Eurosport : "On avait la pression et peut-être que l’on n’a pas su la gérer" . Comprenez donc la pression de la 1ère place qui est désormais occupée par l’US Oyonnax.

Plus d'info à suivre...