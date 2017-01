PRO D2 - 17e journée : Avec ce genre de performance, l'Usap a raison d'y croire encore (41-20)

Perpignan réussit sa première de l’année à Aimé-Giral (41-20) en s'imposant avec la manière face à un prétendant à la montée en Top 14, Aurillac. Les Catalans empochent le bonus offensif, grâce à leurs six essais inscrits. Ils ont dominé leurs adversaires, aussi bien devant que derrière. Physiquement, les Auvergnats ne faisaient pas le poids ce dimanche après-midi. Les Sang et Or voulaient se donner le droit de croire en les phases finales. Avec ce genre de victoire, c’est chose faite, même s’il leur faudra aussi trouver la solution à l’extérieur.

Ce dimanche, les Perpignanais étalaient leur palette de compétences face à un petit SACA. La performance de l’Usap restait malgré tout celle d’une équipe de bon niveau en Pro D2. Les Cantalous subissaient les assauts répétés de leurs adversaires, sans jamais trouver la solution. "On propose un rugby assez triste en ce moment (…) Quand on ne fait que défendre, on ne peut pas gagner à ce jeu" , analysait Flavien Nouhaillaguet au micro de nos confrères d’Eurosport.

Le bonus offensif en poche à la pause

En première période, la possession était clairement en faveur des Sang et Or. En seconde, leurs adversaires touchaient de temps en temps la balle, mais ça ne changeait rien. Les Sang et Or tenaient le score, et au-delà de l’attaque pragmatique et efficace, ils défendaient haut et fort. Trop pour les Cantalous.

Dès la pause, le bonus offensif était assuré. En grande partie grâce aux avants catalans. Ceux-ci marchaient sur les Aurillacois, pourtant loin d’être faibles devant. Sur les six essais de l’Usap, la moitié était inscrite par des avants : un de pénalité après un ballon porté efficace, où le SACA ne pouvait qu’abdiquer, un de Tomaszczyk encore après un ballon porté et du jeu au près, et le dernier de Vivalda après un très beau relai entre Séguy et Chateau, en fin de rencontre.

Cocagi, homme du match

Au travail des avants, s’ajoutait celui d’un centre plus que percutant pour cette dernière rencontre de la 17e journée de Pro D2. Cocagi ne marquait toujours pas d’essai avec l’USAP, mais il se montrait partout dans ce match. Et il était même passeur décisif - même si la notion manque en rugby - sur l'essai d'Ecochard (12e).

Il avançait balle en main, arrêtait ses adversaires rudement, tout en restant discipliné. Il était l’un des maîtres à jouer de cette équipe perpignanaise dans l’avancée. Le centre fidjien de 22 ans prouvait encore une fois qu’il faudrait compter sur lui. Surtout si l’Usap pense toujours aux phases finales. Ça passera sans doute par les bonnes performances de ce genre de joueur.