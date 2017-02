Bilan 22e journée Pro D2 - Bourgoin stoppe l'hémorragie, Oyonnax reprend son trône

Agen - Narbonne : 32-22

Sur sa pelouse d'Armandie, Agen a eu bien du mal à s'imposer face à une équipe narbonnaise accrocheuse et séduisante (32-22). Il aura fallu attendre la 72e minute et l'essai de Nakosi, synonyme de bonus offensif, pour que le SUA creuse définitivement l'écart dans cette rencontre. Narbonne repart à vide et peut regretter son infériorité numérique en fin de partie (carton jaune de Nawakadretia). Grâce à cette victoire, le SUA stoppe l’hémorragie après deux défaites de suite et retrouve le wagon de tête.

Aurillac - Carcassonne : 26-17

Face à une solide équipe de Carcassonne, Aurillac se reprend (26-17) et peut continuer de croire aux phases finales ! Après une première mi-temps parfaitement homogène (essais de R. Lilomaiava, 20e et B. Lazzarotto, 35e), les Cantalous ont finalement prit l'avantage dans la seconde période (M. Granouillet, 56e). Nettement dominateurs en mêlée fermée, ils menaient la danse.

Dans un dernier sursaut d'orgueil, les Audois revenaient à six points (E. Etien, 73e) : insuffisant puisqu'ils repartent finalement sans le bonus défensif. L'étau se resserre mais les deux formations sont toujours en course pour les phases finales.

Bourgoin - Montauban : 16-14

Les Berjaliens se sont offert leur 4e succès de la saison en faisant tomber Montauban à Pierre-Rajon (16-14) ! Menés durant une grande partie de la rencontre après un essai de Sébastien Ascarat (27e), les Ciel et Grenat ne se sont pas affolés. Au prix de ressources mentales et physiques incroyables, les joueurs de McClintock sont revenus dans la rencontre par l'intermédiaire de Mathieu Nicolas (62e) et une dernière pénalité de Florent Campeggia à quelques minutes du terme.

Toujours en délicatesse à l'extérieur, Montauban échoue là où ses concurrents directs ont réussi et rate l'occasion de retrouver la place de leader. Pour Bourgoin, il s'agit bien plus qu'une victoire après 6 revers de rang.

Dax - Soyaux-Angoulême : 27-22

Dax se donne de l’air sur la zone rouge. Vainqueurs de Soyaux-Angoulême (27-22), les Landais comptent désormais 10 points d’avance sur Albi, 15e du championnat et premier relégable, et se rapprochent du maintien. L’US Dax aurait même pu glaner le bonus offensif. Il était en poche jusqu’à l’heure de jeu, après trois essais dont un doublé de Dechavanne (35e, 43e). Mais les Charentais sont parvenus à décrocher, eux, un point de bonus défensif quasiment inespéré après la sirène.

En grande souffrance au plus fort de la domination dacquoise, le SA XV a finalement profité du carton jaune reçu par Pic (70e), à peine rentré en jeu, pour aller deux fois à dame (74e, 80e). Et ne pas rentrer les valises vides de son déplacement à Maurice-Boyau.

Oyonnax - Mont-de-Marsan : 18-10

C’était un choc entre deux prétendants aux phases finales, et le moins que l’on puisse dire c’est que cette rencontre fut âpre sous la neige de l’Ain. Une première période très disputée où les Landais ont dominé territorialement et ballon en mains sans toutefois briser la défense oyonnaxienne. Bousculés, les Oyomen ont fait basculer la rencontre en seulement 6 minutes. D’abord par Ikpefan (34e), après un modèle de ballon porté, puis par Ma’afu en force (40e).

Longtemps malheureux dans la réalisation, les Montois n’ont jamais réussi à contourner la défense locale. C’est via un essai de pénalité (77e) que le SMR est revenu au score, bien trop tard pour espérer un point de bonus défensif. Sans être brillant, Oyonnax est de nouveau leader de Pro D2.

Biarritz - Béziers : 25-18

Les deux meilleures équipes de 2017 avaient rendez-vous sur la pelouse d'Aguiléra... mais pour le spectacle, il faudra repasser. Peu importe finalement pour le BO qui a signé une sixième victoire en sept matches. Béziers repart bredouille après avoir été dans le bonus jusque dans les dernières secondes, mais une pénalité pour plaquage haut les prive de ce point.

L'ASBH qui a pourtant inscrit deux essais par Daminiani (19e) et Munro (77e), alors que Biarritz avait franchi la ligne par Nabou (75e) et faisait la différence pour la réussite au pied de Lucu (6pénalités). Avec ce succès, Biarritz revient dans le top 5.

Colomiers - Albi : 36-21 (disputé jeudi soir)

Perpignan - Vannes

