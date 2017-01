Affaire Sione Tau - Alain Tingaud : "Agen ne laissera rien passer sur les questions de dopage"

Comment avez-vous vécu les révélations au sujet de la convocation de votre troisième ligne Sione Tau devant la Commission de première instance de Llutte contre le Dopage de la FFR ?

Alain TINGAUD : Pour l'instant, les dirigeants du SUA essayent de comprendre le dossier : le club n'est au courant de rien. Les communications de la part de la FFR sont directement établies avec les joueurs sans que rien ne transite par les clubs...

Philippe Sella en grande discussion avec Alain Tingaud, son présidentIcon Sport

" Si cela devait être avéré pour un de nos joueurs, nous serions sans retenue en terme de sanction "

Quelles mesures envisagez-vous à court et moyen terme ?

A.T : Le SUA ne laissera rien passer sur les questions de dopage. Si cela devait être avéré pour un de nos joueurs, nous serions sans retenue en terme de sanction. Le SUA est plus fort que tout. Et nous sommes contre tout comportement inacceptable. Nous avons une éthique et à ce sujet une information est faite annuellement et systématiquement auprès de nos joueurs.

Sione Tau (Agen) - 21 octobre 2016Icon Sport

" Le groupe saura faire la part des choses si, encore une fois, les soupçons devaient être avérés sur un de ses membres "

Alors qu’Agen est deuxième du Pro D2, redoutez vous des perturbations au sein du groupe, du staff, du club ?

A.T : Le groupe est très fort et sait ce qu'il souhaite atteindre en terme d'objectifs. Il saura faire la part des choses si, encore une fois, les soupçons devaient être avérés sur un de ses membres.