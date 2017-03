25e journée Pro D2 - Qui c'est le patron de la Pro D2 ? C'est Oyo !

Ce jeudi, pour redémarrer un nouveau bloc de trois matches en cette 25e journée de Pro D2, ce voyage du premier chez le deuxième du classement avait des airs de finale avant l'heure. Le vainqueur allait forcément distancer son concurrent du jour, peut-être d’autres, et surtout marquer les esprits. Avec ce succès 26-31 en ayant marqué 4 essais à 2 à Armandie lors d’un match dingue, les joueurs de l'Ain ont marqué au fer rouge les Agenais qui se consolent avec un bonus défensif. En attendant les autres scores du weekend, les Haut-Bugistes comptent dorénavant quatre longueurs d’avance sur le deuxième du classement (le SUA). Oyo s'affiche en patron à l'attaque de la dernière ligne droite. Impressionnant comme sa première mi-temps.

On a bien cru que les 20 premières minutes avaient été fatales à Agen. Sur ses terres d’Armandie où le peuple lot-et-garonnais assistait à la leçon de puissance, de conservation, de défense et de réalisme de la bande à Authier, Buononato et Glas, le SUA a morflé. Mené deux essais à rien (Taufa et Geledan), les Marine et Blanc étaient pris dans tous les secteurs. Face aux remuants Taufa et Tian, il n’y avait rien à faire. Le récital oyonnaxien se poursuivait avec le troisième essai de Botica (35e) synonyme de bonus offensif et d’un 6-21 sans appel à la pause.

Mais le discours des Blin, Reggiardo et Prosper à la pause allait payer ! Agen répondait également à Oyo par de longues séquences de possession. Avec moins de puissance mais plus de tonus. Darbo (6/6 au pied et 21 points dont un essai à la 59e) nourrissait la marque et les espoirs de come back, en plus de l’essai de Béthune (48e). Dans une rencontre très intense et avec peu de mêlées malgré les intentions de jeu, le combat des "Gros" tournait aussi à l’avantage des Suavistes.

15-0 pour Agen et puis...

Les Rouge et Noir avaient encaissé un 15-0 et se trouvaient donc menés 24-21. Mais hors de question de lâcher prise lors de cet affrontement des deux meilleures attaques de Pro D2 qui avaient mérité leurs titres. A 10 minutes du terme et après une nouvelle action d’envergure un suspense terrible, les autres relégués de Top 14 se montraient dignes d’y remonter. Remontant aussi le terrain, Codjo venait assommer de son essai Armandie et tout espoir de succès lot-et-garonnais malgré un dernier barroud.

Vu le faible écart final au score, les 20 premières minutes de ce match ont bien été fatales aux Suavistes. A Oyo les louanges, la série de quatre victoires de rang poursuivie, la place de leader agrémentée de quatre points d’avance sur ce deuxième du classement nommé Agen. Mais surtout, avec cette 5e victoire de la saison en déplacement, les Oyomen ont peut-être mis tout le monde d’accord quant à l’attribution prochaine du trône de champion et accédant au royaume de Top 14.