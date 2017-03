25e journée Pro D2 - Aurillac et Biarritz cartonnent, Vannes signe un exploit

Aurillac - Bourgoin : 40-14

Face à la lanterne rouge, Aurillac s'est offert une victoire de prestige et peut encore croire à une qualification pour les phases finales (40-14). C'était un match sans grand enjeu, mais un réel plaisir pour les yeux ! Avec cinq essais marqués (J. McPhee, U. Maninoa, M. Sharikadze, de pénalité) contre deux (G. Puyo, R. Bouet), les Cantalous empochent un précieux bonus offensif.

Dominateurs dans tous les secteurs de jeu, les Aurillacois ont parfaitement maitrisé la rencontre face à une équipe de Bourgoin dépassée qui pointe plus que jamais à la dernière place du classement et a peut-être déjà dit adieu à la ProD2.

Biarritz - Albi : 38-9

Biarritz capitalise à Aguilera. Face à des Albigeois aussi fébriles que stériles, le BOPB n'a jamais été inquiété ce vendredi soir. Cinq essais signés Delai (3e, 65e), Caire (17e), Manu (58e) et Nabou (79e) confortés par le pied de Maxime Lucu ont permis aux Basques de gérer sereinement une partie à sens unique. Après la déroute carcassonnaise, les Basques s'offrent un point de bonus offensif précieux dans la course aux phases finales. Du côté du SCA en revanche, les prochaines réceptions seront plus que jamais capitales en vue du maintien.

Dax - Perpignan : 24-18

Une victoire primordiale dans la lutte pour le maintien. Dax tremble mais préserve l’essentiel devant Perpignan avec un succès 24-18. Les Landais ont bien répondu bien aux coups de boutoirs des Catalans, signés Ratini et Acebes. A la mi-temps, les deux équipes se neutralisaient (13-13). Les Dacquois profitaient de l’indiscipline catalane après la pause pour doubler l’USAP.

Par le pied de Mières et un essai de Naqalevu (72e). Ce même Naqalevu qui récupèrait une ultime pénalité sur un grattage défensif pour offrir la victoire aux siens. Si Dax maintient ses concurrents à distance en bas de tableau, le top 5 s’éloigne pour Perpignan au sommet du classement.

Narbonne - Vannes : 16-24

Dans un match aux conditions de jeu particulièrement compliquées à cause de la pluie, Vannes réalise l'exploit de cette journée en s'imposant sur la pelouse de Narbonne (16-24). Grâce à un doublé de son talonneur Anga'aelangi sur deux ballons portés en première période, et une rencontre globalement maîtrisée, les Bretons s'imposent pour la troisième fois à l'extérieur et frappent un grand coup dans la course au maintien.

Le RCV sort de la zone rouge au détriment d'Albi. Attention aux Narbonnais qui n'étaient pas vraiment en danger avant cette rencontre mais qui vont commencer à regarder derrière avant un déplacement périlleux à Mont-de-Marsan la semaine prochaine.

Soyaux-Angoulême - Mont-de-Marsan : 30-20

Les Charentais s’imposent au forceps au terme d’un duel qui permet au SAXV de croire plus que jamais au maintien. La discipline aura été la clé d’une soirée passionnante pour son suspens et son indécision. Alors qu’ils étaient menés 19-6 en début de seconde période, après les essais d’Aldric Lescure (20e) et de Facundo Garrido (42e), les Landais ont pourtant su revenir à 22-20 à l’entame du dernier quart d’heure.

Un essai de pénalité (51e) et Ropate Ratu (65e) maintenaient le SMR dans la partie. Les deux équipes se sont alors rendues coup pour coup, à l’image de cette bagarre générale qui a débouché sur les exclusions de l’Angoumoisin Ilikena Bolakoro et du Montois Dan Malafosse (74e). Sur un contre assassin (78e), Victor Lebas scellait le sort d’une rencontre palpitante aux faux airs de rugby d’antan.

Montauban - Carcassonne : 20-6

Après trois défaites consécutives, Montauban a réenclenché la marche avant face à Carcassonne qui restait sur deux victoires à domicile (20-6). En première mi-temps, les Montalbanais ont profité de l’indiscipline carcassonnaise en inscrivant deux essais par Bosviel et Fortunel après le jaune de Vavae Tuilagi (18e).

Menant 20-6 à la mi-temps, l’USM a su préserver son avantage en seconde période. Elle a dressé un rideau de fer en défense que n’a pas su franchir l’USC. Aucun point n’a été inscrit au cours de ce second acte. Victoire à quatre points pour Montauban qui met la pression sur Mont-de-Marsan dans la course aux phases finales. Pour Carcassonne, les demi-finales s’éloignent.

Agen - Oyonnax :

Qui c'est le patron de la Pro D2 ? C'est Oyo !

Béziers - Colomiers

