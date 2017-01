PRO D2 - Vannes face à la réalité d’un promu

Le soufflet a fini par retomber pour le séduisant club breton. Les promesses du début de saison ont laissé la place aux galères d’un promu en Pro D2. Les matches s’enchaînent dans des conditions exécrables, il y a des blessures à des postes clés et par conséquent, les résultats se dégradent. Depuis la 10ème journée et leur succès à Aguiléra (22-23), les Vannetais n’ont gagné qu’un seul match et restent sur quatre revers consécutifs.

Symbole de cette descente aux enfers, La Rabine n’est plus une forteresse imprenable. Vendredi dernier, Biarritz est venu imiter Narbonne, Carcassonne et Mont-de-Marsan marquant au passage les esprits bretons. "Cette défaite a fait très mal" confie Clément Payen. "On ne peut pas dire qu’on n’y était pas mais nous avons montré trop de fébrilité, d’imprécision et surtout on a manqué d’agressivité pour nous installer dans le match."

Clément Payen - VannesIcon Sport

"Il n’y a pas de calcul à faire"

Sous pression à domicile, Vannes fait aujourd’hui les frais de ce "marathon de matches à haute intensité" qu’est la Pro D2. L’effet de surprise des premières joutes chez les pros est passé, leurs adversaires sont en ordre de marche et les attendent avec le rictus au coin des lèvres. "On est promu, un petit par rapport aux autres, nous n’avons pas les moyens de calculer" analyse le demi de mêlée breton. "Il reste 13 matches, 13 finales pour rester en Pro D2" .

S’il y a une certaine logique dans cette baisse de régime, le capitaine vannetais est conscient que son groupe doit également changer d’attitude pour redresser la barre. "Il faut se faire violence et se prendre un peu plus en main. Nous ne devons plus attendre que les consignes tombent, nous devons travailler tête baissée et nous accrocher à tout ce que l’on peut prendre."

Anthony Bouthier et Vannes à la relanceIcon Sport

Revanche à l'horizon

Le dernier écueil à La Rabine est une véritable claque mais il a aussi provoqué la discussion dans le vestiaire breton. L’occasion de recentrer tout le monde vers cet objectif commun qu’est le maintien. "Forcément un petit doute s’installe mais on n’est pas encore relégable ! Si au terme de la 30ème journée, on a le même écart avec la zone rouge, ce sera le bonheur" . L’ancien massicois reste optimiste mais ses entraîneurs, Jean-Noël Spitzer et Wilfrid Lahaye, doivent tout de même s’arracher les cheveux en séance vidéo.