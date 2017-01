PRO D2 - Nicolas Nadau (Carcassonne) : Les expériences passées nous ont fait progresser"

Pour commencer, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la victoire du week-end dernier contre Vannes ?

Nicolas NADAU : Ce n'est pas la victoire la plus convaincante de la saison mais c'est sans doute la plus importante dans l'état d'esprit. Les joueurs ont été mis en difficulté. On a été bousculé par Vannes qui est une équipe très joueuse mais qui est aussi très performante dans le jeu au sol. On n'a pas réussi à imposer notre jeu et à jouer dans leur moitié de terrain. En termes d'aboutissement, c'est très moyen pour Carcassonne mais le résultat final est positif. C'est le plus important.

En vous imposant à domicile contre Vannes (29-27), vous avez enchaîné une troisième victoire de rang en championnat. Cette série peut-elle continuer pour Carcassonne ?

N.N : On prend les matches les uns après les autres. Un peu plus tôt dans cette Pro D2, on a fait l'erreur de se projeter un peu plus loin et on s'est un peu brulés les ailes. Désormais, on est revenu à ce qu'on a fait sur les premiers blocs. Il faut rester lucide. On sait que le championnat est encore très long. Le mois de janvier a été excellent, on a pris un maximum de points et on est content de cette réussite. Maintenant, on va voir ce week-end avec un super match à jouer. Un derby pas facile à jouer contre une équipe de Perpignan qui a deux visages dont un extrêmement impressionnant à Aimé-Giral.

Préparer ce choc en étant 7e au classement n'est-il pas plus facile ?

N.N : Tout à fait mais un derby n'est pas un match comme un autre. C'est ce que nous avons dit à nos joueurs cette semaine. On s'attend à un match très rude, très âpre après notre victoire du match aller. J'espère que nous allons être à la hauteur de ce rendez-vous. Si ce n'est pas le cas, si on va à l'Usap sans pression en n'y mettant pas les bons ingrédients, on va se tromper et on va prendre une belle déculottée.

Plus globalement sur la saison, qu'est-ce qui a changé à Carcassonne cette année?

N.N : On s'époumone constamment à répéter à nos joueurs qu'il ne sert à rien de s'affoler. Les expériences passées nous ont fait progresser. On a des moments où on est un peu passé à côté, notamment à Colomiers. On n'avait pas mis les bons ingrédients pour être à la hauteur. Il y a aussi le match contre Oyonnax. On avait été pris dans le combat mais aussi sur le contenu. Il a fallu beaucoup travailler avec les joueurs. C'est un travail au quotidien pour poser notre jeu et être sûr de nos principes. Il reste encore des choses à bosser mais les résultats nous aident pas mal. Les victoires permettent de travailler plus facilement. Quand on est dans la douleur, c'est plus compliqué.

Nicolas Nadau et ses joueurs - CarcassonneIcon Sport

Selon-vous, l'équipe a-t-elle encore une marge de progression?

N.N : Il y a encore de la marge pour progresser. Certains joueurs reviennent seulement de blessure. Je pense notamment à Vavae Tuilagui. Il a joué son premier match titulaire la semaine dernière. Il a besoin de retrouver du rythme pour exploiter l'ensemble de son potentiel. Il y aussi Antoine Lescalmel qui vient d'arriver dans le club. Il a besoin de travailler pour trouver les bons automatismes. Beaucoup de joueurs peuvent encore gagner en densité et en gestion. J'espère qu'on n'est pas encore à notre maximum. Autrement, on risque de connaître quelques désillusions.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur Antoine Lescasmel qui vient d'arriver au club et qui semble s'être parfaitement intégrer au collectif ?

N.N : C'est un profil de joueur que nous n'avions pas dans l'équipe. Il y a aussi Adrien Latorre qui est un joueur qui porte un peu plus le ballon. Antoine Lescalmel est dans un autre profil. J'espère que cela fera notre force quand les deux joueurs seront présents. Antoine Lescalmel apporte sa science du jeu au pied. Il soulages les avants et il nous permet de mettre les adversaires sous pression.

Avec les bons résultats du mois de janvier, les ambitions de Carcassonne ont-elles été revues à la hausse ?

N.N : C'est une erreur que nous avons commise avant la réception de Montauban. On avait expliqué aux joueurs à quel niveau se jouait la cinquième place. En cas de victoire, on aurait pu intégrer le top 5 du championnat. On a fait l'erreur de se projeter plus loin. Aujourd'hui, on s'est recentré. Le président a expliqué vouloir décrocher le maintien le plus rapidement possible. C'est ce qu'on essaye de faire et on reste dans cette optique. Après, c'est vrai que chaque joueur est un compétiteur. Il se doit de gagner le maximum de matches. On prend juste les matches les uns après les autres en se disant qu'on doit en gagner un maximum. C'est notre démarche à l'heure actuelle. Après, j'espère qu'on fera des calculs à la fin de saison.