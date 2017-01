PRO D2 - Biarritz se sent fort à nouveau

Cinq victoires lors des six dernières rencontres, les Basques semblent effectivement de retour. Le dernier succès à Vannes il y a une semaine a même fait basculer l'équipe dans le positif avec désormais neuf succès pour huit défaites au compteur. Souvent montrés du doigt, ou décriés pour des performances peu abouties, les joueurs apprécient aujourd'hui leur nouveau statut. "Ça fait du bien d'avoir des gens qui viennent vous taper sur l'épaule à Vannes en vous disant : merci pour ce match" , sourit Alexandre Roumat. "On espère que ça continuera. Personnellement ça me touche et ça me fait du bien. C'est toujours bien de refaire gagner ce club et ça donne une bonne image en plus." "C'est super que l'on parle de nous positivement. Ça fait du bien. On nous a pas mal tapé dessus pendant un petit moment" , poursuit le capitaine David Roumieu.

Biarritz a longtemps été frustré cette saison comme le confirme l'entraîneur des avants Frédéric Garcia : "On n'est pas content du tout de notre première phase. Ce qui m'énervait beaucoup c'est que les défaites masquaient nos progrès" . Pendant ces moments de doute, l'équipe a toujours cru en sa bonne étoile. Les résultats du moment lui donne raison et David Roumieu apprécie : "J'avais confiance. Dans beaucoup de club, les supporters sont pressés, tout le monde est pressé. Moi je n'en doutais pas. Je savais que ça allait se mettre en route. On s'est resserré, on est resté dans notre bulle. On fait notre petit chemin, sans se prendre pour d'autres.Quand on marche tous collectivement, on peut battre n'importe quelle équipe. Ça a pris du temps pour que tout le monde prenne conscience de ça. Là c'est fait" .

David Roumieu le nouveau talonneur de BiarritzIcon Sport

Visiblement, le Biarritz Olympique a passé un cap. "On a plus confiance en nous" , témoigne Alexandre Roumat. "On est plus serein sur les fins de match ou on était plutôt fébrile. Les défaites de peu de points, nous ont aussi fait réfléchir et nous ont servi pour aujourd'hui les gagner." La preuve par l'image avec cette dernière victoire acquise sur le fil en Bretagne. Le genre de fin qui faisait paniquer Biarritz il y a trois mois. Plus maintenant comme l'affirme le capitaine des Rouge et Blanc : "On a basculé et maintenant on gagne. C'est une bonne dynamique et on a la confiance. Peut-être qu'avant on n'avait pas confiance en nous. Tu tremblais. Vannes je savais qu'on allait le gagner."

Le tabou des phases finales

En cette bonne période, les Biarrots se disent "ambitieux" , mais leurs prétentions verbales s'arrêtent là. Personne pour prononcer le mot qualification, ou Top 5. Mais c'est bien de ça dont il s'agit. Le BO pourrait changer de rhétorique dans quelques journées si son objectif affiché sur ce dernier bloc de matchs était atteint. Lors de ce "bloc de la revanche", Biarritz s'est promis de faire la misère à Dax, Vannes, Agen, Soyaux-Angoulême, des équipes qui les avaient mis dans le rouge lors de la première phase. Pour Dax et Vannes, c'est fait. Reste désormais Agen à Aguilera et Soyaux-Angoulême en Charente. "On a une très grosse envie de battre les équipes qui nous ont battu au match aller" , dit Frédéric Garcia. David Roumieu ajoute : "sur chaque match de ce bloc on voulait se racheter de quelque chose. Agen, on aurait du partir avec quatre points, et on est reparti avec un point. C'est un match qui peut nous faire basculer. On doit gagner ce match point barre."

Alexandre Roumat (Biarritz)Icon Sport