PRO D2 - Biarritz : Filipe Manu, Alexandre Loustaunau et Edwin Hewitt absents face à Montauban

D'autre part, le quotidien Sud-Ouest nous apprend que le centre Benoit Baby (dos), l'ouvreur Fabien Fortassin (tibia), le trois-quarts Charles Gimenez (pouce) sont encore convalescents et ne devraient pas retrouver la compétition dans les jours à venir. De plus, Alexandre Loustaunau (cheville), Edwin Hewitt (cuisse) et Léo Bastien (cheville) sont sur la voie du retour. Concernant Ximun Lucu (côtes), Laurent Cabarry (grippe) et Elvis Levi (mollet), les trois joueurs candidatent pour une place dans le groupe.