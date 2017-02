PRO D2 - Béziers l'emporte à Agen en clôture de la 20e journée (23-25)

C’est une nouvelle victoire à l’extérieur dans cette 20e journée de Pro D2, et c’est un exploit de Béziers (23-25) ! Relégables il y a quelques semaines, les Héraultais se sont repris depuis le début de l’année 2017, et ça s’est vu dans le Lot-et-Garonne. Ils ont dominé ce match pendant une heure, avant de se faire peur. Finalement, les Agenais ont déjoué ce dimanche après-midi, et les Biterrois en ont imposé. Ils gagnent pour la première fois à l’extérieur, et mettent un terme à l’invincibilité du SUA à Armandie.

En première période, les Agenais avaient l’excuse du vent. Un vent fort, et face à eux. Un vent dont les Biterrois savaient profiter. Enfin, il n’y avait pas que ça. L’ASBH n’avait rien à perdre à Armandie. Sans complexe et sans pression donc, les joueurs d’Aucagne infligeaient un 19 à 5 aux locaux dans le premier acte. Suchier était impérial au pied. Et pas seulement avec l’aide du vent. Il était l’auteur d’un 100%, alors que Francis manquait de précision face aux poteaux. Quand un match se termine à 2 points d’écart, ça joue, forcément.

Les Lot-et-Garonnais n’avaient peut-être pas pris la pleine mesure de ces Biterrois-là. Ils ressemblaient pourtant à ceux du tout début de saison, ceux qui leur avaient infligé un 34-11 au match aller, ceux qui avaient glané un bonus offensif en toute fin de partie face aux relégués de Top 14. Depuis le départ des entraîneurs Edmonds et Carmignani, coïncidence ou pas, les joueurs de l’Hérault ont un nouveau visage. Et gagnent des matchs. Presque tous.

Un combat remporté par Béziers

A la pause, Agen se pensait encore plus fort que ses adversaires, malgré les 14 points de retard. Posture ou pas, le pilier Arthur Joly ne se montrait pas inquiet au micro d’Eurosport : "C’est surtout nous qui jouons mal (…) On a des ressources, on n’est pas mort !"

Les Biterrois imposaient du combat. Les deux équipes se battaient à Armandie, au sens propre comme au figuré. Des placages hauts, des mauvais coups échangés, des discussions avec M. Praderie… Tout y passait. Par deux fois, les Héraultais étaient en infériorité numérique. Fouyssac, lui, payait pour un placage haut dont il n’était pas le responsable.