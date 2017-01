PRO D2 - 18e journée - Les Biarrots ont gagné le droit de rêver à la qualification

Hormis durant les 15 dernières minutes de chaque mi-temps, le leader Agen n'aura pas existé sur la côté basque ce jeudi pour démarrer la 18e journée (défaite 20-17). Trop peu pour espérer davantage que ce courageux point de bonus défensif, conquis à l'ultime seconde après nombre de mêlées dominantes et cet essai de pénalité accordé. Tout au long de ce match haché (quatre jaunes et deux rouges), le BO aura été dans l'avancée, le BO aura défendu efficacement, le BO aura volé des balles en touche et le BO aura marqué au pied par Lucu. Après ce troisième succès consécutif, le Biarritz Olympique peut légitimement espérer jouer la qualification pour les phases finales. Agen devrait perdre son trône.

Aux premiers ballons tombés et à ces fractions de secondes de retard dans les soutiens au sol, on a vite compris qu’Agen n’y était pas. Surtout, la conservation de balle et la patience des Basques ont aussi été auréolées des buts de Lucu pour sanctionner l’indiscipline des leaders de Pro D2. La défense agressive et le jeu au sol favorables aux Rouge et Blanc leur ont fait glaner quelques munitions. Enfin, la touche agenaise désastreuse s’est vue confisquer trop de lancers. Bref, Biarritz mettait son jeu à l’endroit quand les Lot-et-Garonnais avaient la tête à l’envers.

Les quelques points de rencontre chauds, comme celui entre Singer et Mchedlidze qui leur a valu deux cartons rouge (68e), sans oublier les quatre cartons jaunes, ont également heurté la fluidité de cette rencontre orchestrée par les hommes de Darricarrère et Garcia qui menaient même 13-3 à la pause.

La mêlée, une lueur dans la nuit basque

Mais après un coaching sévère et précoce, il y eut une lueur dans la nuit basque pour les Lot-et-Garonnais. Les Marine et Blanc ont pu compter sur leur mêlée. Cet affrontement leur a donné du courage. Il leur a permis de compenser leurs maladresses et de gagner de précieux mètres. Enfin, après une succession de ces épreuves de force dans le money time et à cinq mètres de l'en-but adverse, l’arbitre offrait un essai de pénalité logique et Agen pouvait repartir avec un point de bonus courageux.

Avec cette victoire, le BO poursuit lui une série favorable de trois résultats positifs de rang et continue de se rapprocher des premières places avec un espoir de qualification. Le SUA pourrait observer Oyonnax ou Montauban (encore) lui passer devant au classement d’une compétition qui n’a jamais été aussi renversante !