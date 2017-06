PRO D2 - Aviron bayonnais : "L'objectif est que l'on soit dans les 6 premiers" pour Salagoïty

Pierre Berbizier a dévoilé ce mercredi le calendrier estival de l’Aviron bayonnais. Un groupe de 45 joueurs (28 contrats pros et 17 contrats espoirs, ndlr) reprendra le chemin de l’entraînement le 16 juin. Après une évaluation, la préparation physique débutera le 19 juin. Le stage d’été aura lieu à La Teste la dernière semaine de juillet. À la fin de rassemblement, "une première sélection sera faite" a précisé Berbizier. La préparation se poursuivra par deux matchs amicaux, à Mont de Marsan le 4 août puis le 11 août à Bayonne face au Racing 92. La reprise du championnat de Pro D2 est prévue pour le week-end du 19 août.

Pierre Berbizier, nouveau manager de BayonneIcon Sport

11 millions d'euros de budget