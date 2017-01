Premiership - Tom Arscottt (Sale) suspendu, accusé d'avoir tuyauté son frère qui évolue à Bristol

"Je suis extrêmement déçu de la décision prise par l'instance disciplinaire du club mais je tiens à remercier dans le même temps ceux qui m'ont soutenu dans cette affaire", a affirmé Arscott, 29 ans qui, avant d'évoluer à Sale, avait joué pour Bristol entre 2007 et 2010.

"Cette période est très compliquée pour moi et mes proches et je suis en train de voir avec mes conseillers que décider à l'avenir", a souligné le joueur, dans un communiqué de l'Association anglaise des joueurs de rugby (RPA).

Tom Arscott est accusé d'avoir délivré des informations sur le jeu et la stratégie de Sale à son frère, Luke, qui joue au poste de centre à Bristol, lors de la soirée du Nouvel An, la veille de la confrontation entre les deux équipes. Or le lendemain, Bristol avait remporté sur le terrain de Sale sa deuxième victoire de la saison (24-23), la première à l'extérieur. "Je suis prêt à coopérer pleinement à l'enquête menée par la RFU, et je ne ferai aucun autre commentaire jusqu'à ce qu'elle soit terminée", a-t-il conclu.

La RPA a pour sa part annoncé qu'elle assurerait "soutien et assistance juridique" au joueur. L'encadrement de Bristol a démenti avoir reçu des informations de la part des joueurs et aucun des frères Arscott ne jouait lors du fameux match entre leurs équipes.