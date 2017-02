Angleterre : L'ancien joueur de Sale accusé d'avoir tuyauté son frère averti par la Fédération

Tom Arscott a été reconnu coupable d'avoir délivré des informations sur le jeu et la stratégie de Sale à son frère, Luke, qui joue à Bristol, lors de la soirée du Nouvel An, la veille de la confrontation entre les deux équipes. Or le lendemain, Bristol avait remporté sur le terrain de Sale sa deuxième victoire. L'encadrement de Bristol avait démenti avoir reçu des informations de la part des joueurs et aucun des frères Arscott ne jouait lors du match.

La RFU a noté lundi "l'absence de preuve de pari ou de match arrangé" et donc estimé que l'affaire ne se trouvait qu' "en bas de l'échelle de gravité" . Elle a toutefois jugé le comportement du joueur "inapproprié" . Elle a également estimé que "l'information passée de Tom Arscott à Luke Arscott concernant la structure défensive des lignes arrières de Sale avait été transmise aux deux entraîneurs de Bristol" .