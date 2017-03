Si la durée des contrats n' a pas été communiquée, Tait a toutefois réagi : "Leicester est un grand club et porter les couleurs des Tigers va me permettre de pouvoir encore disputer de grandes affiches" , a commenté l'ex-international anglais. Au club depuis 2014, Rizzo a quant à lui parlé de "privilège car je me sens plus que jamais à la maison à Leicester" .