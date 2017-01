Leicester : Saison terminée pour Manu Tuilagi

Tuilagi sera donc indisponible entre 6 et 9 mois et manquera la fin de la saison tout comme le Tournoi des 6 Nations. Nommé dans la liste des 33 joueurs d'Eddie Jones en vue de préparer les 6 Nations, le centre de Leicester joue de malchance puisqu'il revenait tout juste d'une longue convalescence à cause d'une blessure contractée aux adducteurs.