Oscar Midi Olympique : Nadolo et Montpellier fêtés ce mercredi 29 mars

Cette distinction vient consacrer une saison remarquable jusqu'à présent pour ce redoutable finisseur, auteur de nombreux essais décisifs pour son club. Ce sera aussi l'occasion d'honorer le parcours et les résultats de Montpellier lancé à la conquête de son premier Brennus, bien positionné à ce jour encore dans le Top 6. Mille convives, personnalités politiques, médiatiques, partenaires et l'ensemble de l'équipe professionnelle autour des clubs de supporters ont été conviés à la cérémonie (19h) qui sera animée par Jean Abeilhou et Romain Magellan. Quatre films, un cocktail dînatoire et plusieurs animations sont prévus à l'Altrad Stadium (salon Vip).