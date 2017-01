Oscar Midi Olympique : Ladhuie et Montauban à l'honneur

En présence des deux Présidents, Thierry Eychenne et Daniel Bory, de l'ensemble de l'équipe au grand complet, de très nombreuses personnalités du monde économique, médiatique et des supporters, c'est tout un club qui sera justement fêté par Midi Olympique. La soirée sera animée par Jean Abeilhou et Romain Magellan. Quatre petits films sont prévus et un cocktail sera offert par les partenaires des Oscars en fin de soirée.