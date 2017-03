BMW Oscars Amateurs : Novès sera là pour fêter Balma ce jeudi 23 mars

Une formidable nouvelle pour ce petit club de Fédérale 2 et son président Serge Prat-Marty qui se voient là justement récompenser d'un beau travail dans une banlieue toulousaine fort bien achalandée rugbystiquement parlant. Alors, la fête promet d'être belle au BMW Store de Toulouse : 500 convives sont attendus, évidemment l'ensemble du club, staff, joueurs mais également et surtout l'école de rugby, éducateurs, partenaires...

Tout le monde sera là, autour de Serge Naudin, Président BMW France, Grégory Corbière (Directeur Général Associé Pelras Toulouse), Jean-Nicolas Baylet (DG Groupe la Dépêche du Midi) et Guy Novès. Le manager des Bleus a confirmé sa présence afin de féliciter l'excellent travail effectué par ce club. Il sera rejoint par d'autres grands joueurs qui portent et ont porté très haut le maillot du XV de France. Il sera forcément question de l'avenir des Bleus mais surtout de la belle réussite de Balma, un bel exemple et une belle soirée avec quatre films, des cadeaux et plein de surprise à la clé...