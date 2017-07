O'Connor, Rokocoko, Fall, Palis... Ils se sont éclatés au Rugbeach Party

La 9e édition du Rugbeach s'est tenu le week-end dernier à Port Bacares et une nouvelle fois le spectacle fut au rendez-vous. 82 équipes venues de toute la France - soit plus de 1000 joueurs et accompagnants - se sont éclatées sous le soleil méditerranéen. Ce tournoi de beach rugby musical, parrainé par les centres du XV de France Gaël Fickou et Rémi Lamerat, a vu la victoire chez les hommes des Culs Blancs (sélection de joueurs amateurs de Rodez et Soyaux-Angoulême) et chez les filles des Piments (SC Albi Féminin, Fédérale 1).

James O'Connor (à gauche sur la photo) au Rugbeach PartyDR

Les temps forts de ce tournoi ? L'opposition entre la Patrouille de France face à la sélection mondiale de James O'Connor, les présences de l'équipe de France à XIII et du Sénégal à XV ainsi que les fulgurences des joueurs estampillés Top 14 tels Julien Dumora, Geoffrey Palis, Victor Moreau, Benjamin Fall, Joe Rokocoko, Anthony Tuitavake ou So'Otala Fa'aoso. 72h de beach rugby et de musique non stop : de quoi en ravir plus d'un.