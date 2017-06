VIDÉO - Mondial U20 : Le résumé de la victoire de la France contre l'Argentine (26-25)

L'équipe de France a préservé toutes ses chances de qualification en demi-finale en s'imposant contre l'Argentine à la dernière minute du match (26-25). Baptiste Couilloud, demi de mêlée remplaçant, a offert la victoire à son équipe sur la sirène. Auparavant, les Bleus avaient inscrit deux essais par Ngandebe et Boniface. La botte de Ntmack et Arrate a fait le reste. De leur côté, les Argentins ont inscrit trois essais, une pénalité et un drop de plus de 40 mètres. Le résumé du match en vidéo.