Pendant plus d'une minute, les Bleuets ont défié les Baby Blacks du regard après leur haka !

Dans la pure tradition des France - Nouvelle-Zélande, les Bleuets ont fait fort mardi soir à Tbilissi ! Avant leur demi-finale du Mondial U20 face aux Baby Blacks (perdue 26-39), Florian Verhaeghe et ses coéquipiers ne se sont pas "échappés" face au haka. À la fin de la danse maorie, les jeunes tricolores n'ont pas bougé d'un centimètre, défiant les Néo-Zélandais du regard. Et ce pendant plus d'une minute, jusqu'à ce que l'arbitre ne demande aux deux capitaines d'enfin se préparer pour le coup d'envoi. Magnifique !