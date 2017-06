MONDIAL U20 - 7 changements dans le XV de départ des Bleuets pour affronter l'Afrique du Sud

Pour cette petite finale les Bleuets vont retrouver l'Afrique du Sud, ce dimanche à 13h30. Une équipe qu'ils avaient déjà affronté en phase de poule lors du match d'ouverture de la compétition et contre laquelle ils avaient fait match nul (23-23). Pour cette nouvelle confrontation, le staff de l'équipe de France U20 a décidé d'opérer 7 changements dans le XV de départ qui a joué contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Ainsi, Cros, Arrate, Retière et Jalibert sont remplacés par Buros, Millet, Fartass et Coville. On note le passage de Couilloud à l'ouverture. Chez les avants, Tolofua prend la place de Cretin et en première ligne, Mauvaka remplace Dufour et Colombe Kolingar.

Le XV de départ : Buros ; Tauzin, Millet, Uberti, Fartass ; (o) Couilloud, (m) Coville ; Pesenti, Tolofua, Roumat ; Capelli, Verhaeghe (c) ; El Fakir, Mauvaka, Colombe.

Les Remplaçants : Brennan, Dufour, Laclayat, Geraci, Diallo, Darmon, Decron, Retiere.