MONDIAL -20 ANS - Face aux Baby Blacks, les Bleuets n'ont pas d'autre choix que de se surpasser

Ces Baby Blacks convoquent un mauvais souvenir chez les Bleuets, laminés (45-7) à ce même stade de la compétition il y a deux ans en Italie. Leurs héritiers ont l'air fait du même bois que leurs prédécesseurs avec cinq titres en neuf éditions pour la Nouvelle-Zélande depuis 2008 et le nouveau format de la compétition, inscrivant près de soixante points en moyenne en poules. Dont 69 en clôture contre l'Irlande, finaliste en titre...

"Ils sont au-dessus du lot, par leur vitesse, leur manière d'aborder les duels, les rucks. Ils ont une très bonne conquête. Ils ont déjà le niveau senior" , a déclaré le manager français Thomas Lièvremont. Les Bleuets n'ont cependant rien à perdre, puisqu'ils ont déjà réussi leur compétition en s'extirpant de la poule de la mort (Argentine, Afrique du Sud, demi-finaliste contre l'Angleterre, et Géorgie) pour rejoindre le dernier carré après avoir terminé à une piteuse neuvième place l'an passé.

Thomas Lievremont - Equipe de France U20Icon Sport

Sans Francoz et Ntamack

"On ne s'était pas forcément fixé d'objectif (cette année), si ce n'est de faire mieux. On est passé par la petite porte (meilleur deuxième, NDLR) mais on est invaincu. Oui, on joue des ogres, mais l'appétit vient en mangeant. Ça peut n'être que du bonheur" , a souligné Lièvremont. D'autant plus, sans doute, que ce groupe "homogène" est "reparti de zéro" après une déroute subie en Angleterre en ouverture du Tournoi des 6 nations début février (17-59).