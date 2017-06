L'équipe de France débute son Mondial U20 par un match nul face à l'Afrique du Sud

Quelle déception... L'équipe de France U20 a craqué au(x) pire(s) des moments ce mercredi en Géorgie pour son entrée en lice au Mondial. Elle qui avait déjà encaissé un essai sud-africain dès la première minute de jeu a de nouveau craqué après la sirène. Les Bleuets, qui menaient alors 16-23, ont dû concéder le nul aux Baby Boks.

Les joueurs de Thomas Lièvremont, seulement 9e l'an dernier lors de la dernière Coupe du monde, avaient pourtant fait le plus dur en réagissant d'abord par Romain Buros en contre (8e) puis grâce à Florian Dufour, à la conclusion d'un maul (28e). Un exploit de Baptiste Couilloud (42e) puis un drop de Romain Ntamack (50e) leur avaient même permis de faire le break face aux demi-finalistes de la dernière édition.

Le dernier quart d'heure a été bien plus rude. La faute aux assauts sud-africains, qui ont fini par payer, Juarno Augustus passant la ligne en force à la suite d'une pénaltouche trouvée après la sirène, comme le nouveau règlement l'autorise (81e). Curwin Bosch n'a ensuite pas tremblé pour offrir le nul à l'Afrique du Sud. Que de regrets pour les Tricolores, qui se sont compliqués la tâche et devront battre l'Argentine, 3e l'an passé, pour espérer terminer première de cette poule et voir le dernier carré.

La suite du programme

Dimanche 4 juin (11h) : Argentine - France à Tblissi

Jeudi 8 juin (16h) : Géorgie - France à Tblissi

Mardi 13 juin : Matches de classement et demi-finales

Dimanche 18 juin : Matches de classement et finale