Matches amicaux - Le revers de La Rochelle, le doublé de Fouyssac... Revivez la soirée

21h53. C'EST FINI ! La petite sensation de la soirée vient du succès de Brive à La Rochelle (26-33). Un match où pas moins de 9 essais ont été marqués.

21h48. ESSAI DE LA ROCHELLE ! Le doublé pour Roudil. 26-33. Il ne reste que quelques minutes à jouer...

21h44. C'EST FINI et succès de Colomiers contre Montauban.

21h37. ESSAI DE BRIVE ! Quelle action de Ngwenya qui remonte une grande partie du terrain. Après un relais de Mignardi, Herjean est à la conclusion sur l'autre aile. Ce n'est pas transformé par Ugalde. 21-33.

21h36. Montauban sauve l'honneur. Grâce à un talonneur Pellow Van der Westhuizen, l'USM débloque enfin son compteur. Colomiers mène 20-7.

21h33. C'EST FINI ! Il n'y a pas eu match entre Agen et Soyaux-Angoulême : 31-0.

Marqueurs d'Agen : Fouyssac (2), Salawa, Hériteau et Dubois.

21h30. ESSAI DE LA ROCHELLE ! Grâce à son talonneur Jérémie Maurouard, le Stade rochelais revient à 7 points de Brive. 21-28. Le suspense est relancé...

21h28. Faisons le point entre Montauban et Colomiers : 17-0 au score en faveur de l'USCo qui joue à 14. Les conséquences d'une bagarre générale où le Montalbanais Engelbrecht a, lui, reçu un carton jaune.

21h25. La réaction de Xavier Péméja après la victoire de Nevers à Aurillac (15-27).

21h23. C'EST FINI ! Grâce à une pénalité de Iona en toute fin de partie, Béziers est venu à bout de Narbonne (31-28).

21h18. A Sauclières, Narbonne, réduit à 14, vient d'égaliser contre Béziers avec une réalisation de Gazin. 28-28.

21h17. C'est un cavalier seul pour Agen : 31-0 après un essai de Dubois. Soyaux-Angoulême a beaucoup de mal.

21h12. ESSAI DE LA ROCHELLE ! Jolie séquence conclue par Retière. 14-28 en faveur du CAB. C'est la fin du deuxième tiers temps.

21h04. C'EST FINI ! Aurillac s'incline à domicile contre Nevers (15-27).

Marqueurs d'Aurillac : Bouyssou (2).

Marqueurs de Nevers : Bruzulier, Mauray, Antagavaia et Visagie.

20h56. Tuculet permet à Narbonne de revenir à 21-14 contre Béziers... avant que Gmir ne marque pour l'ASBH : 28-14.

20h54. ESSAI DE BRIVE ! Au sortir d'une mêlée, le troisième ligne du CAB, Saïd Hirèche, aplatit le 4e essai de son équipe. Belle première période de Brive qui mène 28-7 contre La Rochelle.

20h50. Grâce à un essai de Niko, Béziers mène 21-7 contre Narbonne. A noter que le RCNM a écopé d'un carton rouge (Toevalu).

20h45. ESSAI DE BRIVE ! Retief Marais marque en coin, Germain transforme et cela fait 7-21 entre La Rochelle et le CAB.

20h43. C'EST FINI : 21-21 entre Dax et Mont-de-Marsan à Aire-sur-l'Adour. L'USD menait pourtant 21-0 au score...

Marqueurs de Dax : essai de pénalité, Robert et Bureitakiyaka.

Marqueurs de Mont-de-Marsan : Otazo, Laousse Azpiazu et Naituvi.

20h36. ESSAI DE NEVERS ! Autagavaia est à la conclusion du 3 essais de l'Uson. 15-22 entre Aurillac et Nevers.

20h35. La situation s'est renversée à Aire-sur-l'Adour. Le score est désormais de 21-21 entre Dax et Mont-de-Marsan.

20h30. ESSAI DE BRIVE ! Nadir Megdoud récupère un coup de pied à suivre de Samuel Marques et file entre les poteaux. 7-14 pour le CAB contre La Rochelle.

20h28. Enorme début de match d'Agen. Un peu plus de 15 minutes de jeu et le SUA a déjà planté 3 essais à Soyaux-Angoulême. Foussac a inscrit un doublé, Salawa a conclu une action de 80m. 17-0.

20h24. ESSAI DE BRIVE ! En force, le CABCL égalise contre La Rochelle avec une réalisation signée Acquier. 7-7.

20h22. Béziers prend l'avantage contre Narbonne - indiscipliné avec des jaunes pour Collet et Taele - grâce à un essai de Julien Blanc. Thibault Suchier transforme. 14-7.

20h20. NEVERS EGALISE ! Maury file dans l'en-but d'Aurillac. 15-15.

20h15. A Marcel-Deflandre, c'est La Rochelle qui a pris l'avantage au score grâce à un essai de l'ailier Roudil. 7-0 face à Brive.

20h14. C'EST FINI ! Lyon domine Grenoble (26-17), 4 essais à 3.

20h07. ESSAI DE LYON ! Le Lou creuse l'écart avec une réalisation de Zafra. Beauxis transforme et cela fait 26-17 face à Grenoble.

20h04. ESSAI DE NEVERS ! C'est Jean-Baptiste Bruzulier qui répond pour l'Uson. Aurillac ne mène plus que 12-8.

20h03. Dans le mythique Sauclières, Béziers et Narbonne s'affrontent. Pour l'heure, 7-7 au score. Damiani a marqué pour l'ASBH, Brett pour le RCNM.

20h. Début de Agen - Soyaux-Angoulême, La Rochelle - Brive et Montauban - Colomiers.

19h54. A Tours, Vannes a un mal fou face à Massy, champion de France de Fédérale 1. Le score est de 17-0, trois essais inscrits par le RCME.

19h52. ESSAI DE LYON ! Le Lou repasse devant. Servi par une passe au pied de Regard, Tuva marque. Beauxis se charge de transformer. 19-17 pour Lyon contre Grenoble.

19h51. Ouf, Mont-de-Marsan réduit le score grâce à un essai transformé par Gerber. 21-7.

19h49. Du côté d'Aire-sur-l'Adour, c'est un match à sens unique pour l'instant : Dax mène 21-0 - 3 essais à 0 - contre le voisin Mont-de-Marsan.

19h47. A La Rochelle, les supporters sont toujours aussi nombreux. Même pour un match amical. Il a été annoncé un "guichets fermés" contre Brive ce vendredi.

19h42. ESSAI DE GRENOBLE ! La physionomie de match a complètement changé et le FCG inscrit un troisième essai via Taiso Silafai-Leaana, à la conclusion d'une belle action avec Nigle Hunt. Ce n'est pas transformé mais le FCG mène 17-12 face au Lou.

19h37. ESSAI DE GRENOBLE ! Grâce à un travail de sape de ses avants, le FCG égalise face à Lyon à la suite d'une réalisation du talonneur Etienne Fourcade. 12-12.

19h35. A l'issue d'un premier tiers temps, Massy, champion de France de Fédérale 1, mène face à Vannes sur le score de 5-0.

19h32. ESSAI D'AURILLAC ! C'est le doublé pour le demi de mêlée Hugo Bouyssou. 12-3 pour Aurillac contre Nevers.

19h29. A 20h, Agen affrontera Soyaux-Angoulême. Un match peu évident pour le SUA, nouveau pensionnaire du Top 14, contre une équipe qui effectuera sa deuxième sortie de la saison.

L'occasion de faire un point avec l'entraîneur Mauricio Reggiardo. "On sait où on met les pieds. Et on se prépare pour exister, nous a dit le technicien argentin.

Mauricio Reggiardo, le coach d'AgenIcon Sport

19h22. ESSAI D'AURILLAC ! Le match vient à peine de débuter contre Nevers que le club cantalou débloque son compteur via le n°9 Hugo Bouyssou. C'est transformé et cela fait 7-0 pour Aurillac.

19h16. A la pause, Lyon mène 12-5 face à Grenoble. Des essais signés Rokoduru et Tuifua pour le Lou, Guillemin pour le FCG.

19h11. Pour rappel : le premier match amical de la saison a opposé Carcassonne à Soyaux-Angoulême. Le résultat ? 31-7 pour l'USC.

19h09. Petite info concernant Lyon : Deon Fourie, titulaire ce vendredi soir en tant que talonneur, est prévu pour jouer à ce poste toute la saison.

19h02. ESSAI DE GRENOBLE ! Réduction du score par le FCG qui voit le jeune Bastien Guillemin marquer. Clément Gelin trouve le poteau sur le transformation. 12-5.

18h59. ESSAI DE LYON ! Après un gros temps fort, Lyon pilonne l'en-but grenoblois qui finit par céder. C'est Taïasina Tuifua qui marque en force. L'essai est transformé par Dominguez. 12-0 pour Lyon face à Grenoble.

18h58. Voici la composition de l'équipe du Stade rochelais alignée ce vendredi soir face à Brive.

Le seul match qui mettra aux prises deux clubs de Top 14, ce sera La Rochelle face à Brive. L'occasion pour les anciens Parisiens Geoffrey Doumayrou et Jérémy Sinzelle de jouer avec leur nouveau club.

Jérémy Sinzelle (La Rochelle) - 6 juillet 2017Getty Images

18h52. 20 minutes de jeu et toujours 5-0 pour Lyon. Première partie de match délicate pour Grenoble qui n'est guère venu dans les 22m du Lou.

18h41. Découvrez le nouveau maillot de Lyon pour la saison à venir.

18h40. Les supporters de Lyon peuvent souffler : Felix Lambey est revenu sur le terrain. Plus de peur que de mal.

18h38. ESSAI DE LYON ! Si Lambey est sorti de la pelouse, c'est bien le Lou qui ouvre le score. En coin, l'ailier Timilei Rokoduru marque son premier essai de la saison. 5-0 pour le Lou face au FCG.

18h34. La partie commence bien mal pour Lyon avec la blessure de Felix Lambey : le deuxième ligne, touché à la cheville droite, doit déjà laisser sa place.

18h30. C'est parti à Vienne entre Lyon et Grenoble !

18h25. Colomiers, lui, affrontera Montauban. Le coup d'envoi sera donné à 20h. Voici la composition de l'équipe de l'USCo.

Première mi-temps : Coll ; Lagain, Maurino, Cathala, Tardieu ; (o) Lafage, (m) Cazenave ; Onambele, Macoveï, Bécot (cap) ; Antonescu, Chartier ; Delmas, Rioux, Bordenave.

Seconde mi-temps : Plazy ; Pimienta, Maurino, Tuatara-Morisson, Piron ; (0) Poet, (m) Inigo ; Thomas, Bezian, Perez ; Timani, Memain (cap) ; Sheklashvili, Costa-Repetto, Weber.

18h20. Format de match plutôt original entre Lyon et Grenoble...

Grenoble ne souhaite pas végéter longtemps en Pro D2. "L'objectif est d'être dans les six premiers. Après, on verra", a résumé cette semaine sur notre site l'entraîneur Stéphane Glas.

A retrouver ici

18h00. Le premier match de la soirée mettra aux prises Lyon et Grenoble, désormais pensionnaire de Pro D2.

Le XV de départ de Lyon : Buttin ; Rokoduru, Belan, Seguret, Palisson ; (o) Dominguez, (m) Couilloud ; Halaifonua, Tuifua, Bruni ; Van der Merwe, Lambey ; Papidze, Fourie, Kaabeche.

Remplaçants : Pakihivatau, Menini, Zafra, Cretin, Delord, Barassi, Beauxis, Mataradze, Bekhuis, Cotte, Regard, Tuva, Mignot.

Que faut-il attendre des matches amicaux ?

Retrouvez notre article à ce sujet ici

Agen - Montauban, finale de Pro D2 - 21 mai 2017Icon Sport

18h00. Histoire d'avoir la mémoire bien claire, voici le programme des rencontres qui se disputeront ce vendredi.

18h30 : Lyon - Grenoble (Vienne)

19 heures : Aurillac - Nevers (Aurillac)

19 heures : Vannes - Massy (Tours)

19 heures : Mont-de-Marsan - Dax (Aire sur l'Adour)

19h30 : Béziers - Narbonne (Béziers, stade de Sauclières)

20 heures : Agen - Soyaux-Angoulême (Agen)

20 heures : La Rochelle - Brive (La Rochelle)

20 heures : Montauban - Colomiers (Castelsarrasin)

18h00. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre EN DIRECT cette soirée de matches amicaux.