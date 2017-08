MATCHES AMICAUX - Le doublé de Matanavou, le derby pour Toulouse.. revivez le live du 4 août

22h16 : Merci à tous de nous avoir suivi tout au long de la journée sur Rugbyrama pour ce live des matches amicaux. Le compte-rendu des 10 rencontres est à suivre sur notre site. Samedi auront lieu deux matches : Vannes - Jersey (19 heures à Arzon) et Toulon qui défie les Pumas Development cette nuit (2 heures, à Tucuman).

22h15 : C'EST TERMINÉ À ERNEST-WALLON ! TOULOUSE S'IMPOSE 33-28 FACE À COLOMIERS !

22h05 : Quelle intensité à Ernest-Wallon. Simon Rodriguez applatit le 4e essai de Colomiers. 33-28.

22 heures : Si vous nous rejoignez sur le live Rugbyrama des matches amicaux, soyez les bienvenus. Un petit point sur cette journée de matches amicaux :

Nevers s'est imposé contre Béziers à Lacaune, 18-22.

Narbonne a gagné contre Massy 33-29.

Castres a battu Agen 49-26, dans le 2e match du Challenge Vaquerin à Lacaune.

Brive a disposé d'Aurillac 38-21 .

Mont-de-Marsan s'est imposé contre Bayonne 26-21.

Montauban est allé gagner à Carcassonne, 33-39.

Bordeaux-Bègles a battu Biarritz sur sa pelouse 21-40.

Perpignan s'offre la victoire à domicile face au Stade français 24-12.

Lyon cartonne contre Montpellier, à Millau : 12-40.

Toulouse - Colomiers est en cours.

21h59 : Toulouse souffle un peu et reprend un peu plus d'avance avec un essai de Paul Perez. La transformation n'est pas assurée. 33-21.

21h51 : L'USCo revient fort en cette fin de match. Cédric Coll marque le 3e essai columérin. Poet transforme. 28-21.

21h47 : Colomiers réagit avec un essai de Sébastien Poet, qu'il transforme lui-même. 28-14.

21h43 : C'EST FINI À PERPIGNAN ! L'USAP S'IMPOSE CONTRE LE STADE FRANÇAIS 24-12.

21h41 : La réponse de Perpignan ne se fait pas attendre. Frédéric Gendre inscrit le 4e essai des Catalans. Sans transformation. 24-12.

21h39 : MATCH TERMINÉ À MILLAU. LYON DISPOSE DE MONTPELLIER 40-12.

21h36 : Réacton du Stade français sur la pelouse d'Aimé-Giral. Paris inscrit un 2e essai grâce à Djibril Camara, transformé par Frisch. 19-12.

21h31 : Le Lou est en roue libre contre le MHR. nouvel essai marqué par Mickaël Ivaldi, avec la transformation de Piero Dominguez. 12-40 (72e).

21h28 : 3e essai pour l'Usap. Alipate Ratini permet à Perpignan de mener 19-5.

21h22 : Lyon déroule face à Montpellier. Tuifua ajoute un essai, le 5e des Lyonnais. 12-33.

21h19 : C'EST FINI DU CÔTÉ DE CARCASSONNE. MONTAUBAN A GAGNÉ 33-39 FACE À L'USC.

21h18 : MI-TEMPS À TOULOUSE ! 28-7 POUR LE STADE TOULOUSAIN CONTRE COLOMIERS.

21h17 : C'EST TERMINÉ À BIARRITZ. BORDEAUX-BEGLES S'IMPOSE 21-40 DEVANT LE BO.

21h16 : 4e essai du Lou contre Montpellier. Et c'est signé Thibaut Regard. 12-26 (58e).

21h13 : La réaction toulousain ne se fait pas attendre. Le 4e essai du Stade est l'oeuvre de Maxime Médard. 28-7.

21h12 : À Toulouse, Colomiers débloque son compteur grâce à Joris Cazenave. 21-7

21h12 : Perpignan reprend le score face au Stade français grâce à Sam Faconnier. 12-5 pour l'USAP.

21h09 : La réaction bordelaise ! Un essai est inscrit par l'UBB dans la foulée. Bordeaux-Bègles reprend le large. 21-40.

21h08 : Nouvel essai Biarrot ! C'est Delai qui est à la conclusion, après une percée de 60m d'Etcheverry. 21-33.

21h03 : Essai de pénalité pour Biarritz ! Les Biarrots sauvent l'honneur. 14-33

21h01 : Essai deLouis Marrou pour Carcassonne ! Les Audois revienent à 33-39 (70e).

20h51 : MI-TEMPS À MILLAU. LYON EST DEVANT AU SCORE FACE À MONTPELLIER, 12-21.

20h51 : Montpellier grapille son retard sur Lyon grâce à un essai de Ruan Pienaar, qu'il transforme lui-même. 12-21.

20h50 : Montauban déroule totalement son rugby à Carcassonne. Nouvel essai signé Pierre Klur. 26-39 (59e).

20h49 : Et le troisième essai toulousain ! Il est l'oeuvre de Sébastien Bézy ! 21-0.

20h48 : C'EST FINI À BRIVE ! LE CABCL S'IMPOSE CONTRE AURILLAC 38-21 !

20h47 : Bordeaux s'envole au score face à Biarritz. Nouvel essai, inscrit par le demi d'ouverture Matthieu Jalibert. La transformation passe. 7-33.

20h46 : MI-TEMPS À PERPIGNAN. L'USAP ET LE STADE FRANÇAIS SONT DOS À DOS, 5-5.

20h45 : Ooooh le bel exploit de Yann David qui traverse tout le terrain et qui finit dans l'en-but columérin ! La transformation est signée Thomas Ramos. 14-0.

20h41 : Et un dernier pour la route à Brive. Etienne Herjean parachève le score.38-21.

20h40 : Réaction de Montpellier contre Lyon. Benjamin Fall débloque le compteur des Cistes. La transformation ne passe pas. 5-14.

20h39 : Ouverture du score à Toulouse ! Bonneval est à la conclusion d'un mouvement après une passe décisive de Ramos. 7-0.

20h37 : C'EST TERMINÉ À MONT-DE-MARSAN. LE STADE MONTOIS S'IMPOSE 26-21 DEVANT L'AVIRON BAYONNAIS.

20h36 : La réaction carcassonnaise avec un essai, transformé par Lescalmel. 26-32.

20h35 : Sur la sirène, Bayonne inscrit un essai sur un ballon porté. 26-19 face à Mont-de-Marsan.

20h34 : La victoire semble en bonne voie pour Mont-de-Marsan. Florian Desbordes y va de sa réalisation, permettant au Stade montois de mener 26-14 (75e).

20h33 : L'écart se creuse à Brive ! Benjamin Lapeyre porte le score a 33-21 contre Aurillac.

20h32 : Montauban s'envole au score ! L'USM inscrit un 4e essai grâce à Bosviel, sur une inteception. Carcassonne 19 - 32 Montauban.

20H31 : C'EST PARTI À TOULOUSE. Aussitôt le match des anciens terminé, le coup d'envoi entre les équipes professionnelles du Stade toulousain et de l'US Colomiers est donné par Zack Holmes.

20h30 : LE DERBY POUR COLOMIERS ! De cette fin d'après-midi entièrement cosacrée au derby entre Toulouse et Colomiers, ce sont les joueurs de l'USCo qui sont sortis vainqueurs. Et ce, qu'importe le résultat de l'équipe première, les anciens ayant apporté le point de la victoire.

20h28 : Brive réagit imméditament ! Les Coujoux repassent en tête grâce à Mathieu Ugalde. 28-21.

20h27 : Égalisation du Stade français avec un essai de Marvin O'Connor ! Début de match rythmé à Aimé-Giral. 5-5.

20h26 : Essai de Mathieu Billou pour Mont-de-Marsan ! Avec la transformation de Gerber, le score affiche désormais 21-14 (70e).

20h25 : Lyon, qui avait inscrit un premier essai par Gill, double la mise grâce à Hendrik Roodt. Michalak assure au pied. 0-14.

20h25 : Le jeu du chat et de la souris continue à Brive. Aurillac vient d'égaliser, 21-21.

20h20 : Le premier essai catalan ! Il est à mettre au crédit de Raphaël Carbout. 5-0

20h18 : MI-TEMPS À BIARRITZ. BORDEAUX-BEGLES VIRE EN TETE : 7-21

20h18 : MI-TEMPS À CARCASSONNE. MONTAUBAN EST DEVANT AU SCORE, 19-25

20h18 : Et le troisième essai bordelais ! Il est signé Fa'Asiu. Et toujours le 100% de Schoeman au pied. 7-21 contre Biarritz.

20h17 : Essai de Bruté de Rémur pour Carcassonne qui revient un peu au score juste avant la mi-temps. La transformation ne passe pas. 19-25.

20h13 : Montauban prend le alrge grâce à un essai d'Engelbrecht, la transformation ne passe pas. 14-25

20h12 : Le doublé pour Timoci Matanavou ! Quel retour avec le Stade montois pour l'ailier. 14-14 face à Bayonne.

20h09 : Essai de Lilo pour Montauban, qui repasse devant au score. 14-20.

20h08 : Nouvel essai à Brive ! Le paquet d'avants enfonce celui d'Aurillac et inscrit le 5e essai du match (le 3e pour Brive). 21-14.

20h07 : À Biarritz, Léo Bastien marque pour le BO, transformé par Pierre Bernard. 14-7.

20h06 : Réponse immédiate de Carcassonne avec un essai transformé par Bouvier. 14-13.

20h05 : Essai de pénalité pour Montauban, suite à un acte d'anti-jeu de Christophe Laporte qui écope d'un carton jaune. 7-11

20 heures : C'EST PARTI À MILLAU ENTRE PERPIGNAN ET LE STADE FRANÇAIS !

20 heures : C'EST PARTI À MILLAU ENTRE MONTPELLIER ET LYON !

19h58 : Côté MHR, Vern Cotter présente l'équipe suivante : Michel ; Fall, Immelman, Steyn, Tomane ; (o) Darmon, (m) Pienaar ; Liebenberg, Devergie, Kornath ; Van Rensburg, Delannoy ; Haouas, Ruffenach (cap.), Fichten.

Sur le banc : B. Du Plessis, Nariashvili, Mikautadze, Paget, Paillaugue, Reilhac, Galletier, Watremez, Sese, Thomas, N'Gandebe, Ouedraogo.

19h57 : Montpellier et Lyon s'affrontent également ce soir à Millau. Le Lou jouera avec une charnière Michalak - Beauxis !

19h56 : Carcassonne inscrit un essai par Julien Seron et vire en tête, 7-6.

19h52 : L'Usap se présentera avec cette composition : Farnoux ; Pujol, Cocagi, Torfs, Bousquet ; (o) Selponi, (m) Ecochard ; Brazo, Château, Tau ; Millo-Chluski, Labouteley ; Mailau, Carbou, Boutemmani.

Sur le banc, on retrouve : Acebes, André, Botha, Forletta, Potgieter, Ratini, Strokosch, Chapon, Degmache, Duffau, Faconnier, Hollet, Lemaire, Lucas, Reynaud, Seguy, Tougne, Gendre.

19h50 : Dans 10 minutes, Perpignan et le Stade français s'affrontent à Aimé-Giral. La composition des Parisiens où figure Maxime Gau, dont l'arrivée a été officialisée ce vendredi.

19h49 : MI-TEMPS À BRIVE ! 14-14 entre le CABCL et le Stade Aurillacois.

9h48 : Essai d'Aurillac qui égalise sur la sirène contre Brive. 14-14.

19h47 : MI-TEMPS À MONT-DE-MARSAN ! Bayonne mène 7-14.

19h44 : Bayonne prend les commandes face à Mont-de-Marsan grâce à un essai sur ballon porté. 7-14 (31e).

19h44 : Le doublé par Naqalevu avec l'UBB. 0-14 (12e).

19h42 : Essai de Thomas Laranjera pour Brive ! 14-7 pour le CABCL.

19h42 : Nouvelle pénalité de Jérôme Bosviel pour Montauban. 0-6 (11e).

19h41 : VICTOIRE DE NARBONNE CONTRE MASSY 33-29. Incroyable retournement de situation pour les Audois qui étaient menés 7-29 par les Parisiens.

19h39 : C'EST FINI À LACAUNE ! CASTRES S'IMPOSE 49-26 dans un match avec 5 essai pour le CO !

19h38 : Essai pour l'UBB face à Biarritz. Il est à mettre au crédit d'Apisai Naqalevu. Tian Schoeman se charge de la transformation. 0-7.

19h37 : Montauban ouvre le score à Carcassonne grâce au pied de BosvieL. 0-3 (6e).

19H36 : Jamais 2 sans 3 ! Nouvel essai sur groupé pénétrant pour Castres. 49-26

19h34 : Essai aurilacois derrière un maul. La transformation est manquée. 7-5 (30e).

19h33 : C'EST PARTI À CARCASSONNE ENTRE CARCASSONNE ET MONTAUBAN

19h32 : Ce match entre Biarritz et Bordeaux-Bègles sont l'occasion de retrouvailles particulières...

19h30 : COUP D'ENVOI DONNÉ À BIARRITZ !

19h29 : Narbonne continue sa folle remontée et passe devant au tableau d'affichage grâce au deuxième essai de Chocou ! 33-29 !

19h27 : Castres reprend le large grâce à Rory Kockott, 42-26.

19h25 : La réaction agenaise ! Pierre Fouyssac y va de son essai, transformé par Jérémy Russel. 35-26.

19h24 : À Brive, Damien Lagrange marque les premiers points du CAB. 7-0 (20e).

19h23 : La réaction bayonnaise ne se fait attendre avec Bustos Moyano qui franchit la ligne landaise. 7-7 (15e).

19h22 : Premier match et premier essai pour Matanavou ! Le nouvel ailier montois débloque le compteur face à Bayonne. 7-0.

19h21 : Essai de Battle pour Castres qui prend le large. 35-19.

19h19 : Si ces matches amicaux sont l'occasion pour les équipes de revenir sur les pelouses, ça l'est aussi pour les arbitres. Cédric Clave, arbitre de la rencontre entre le BO et l'UBB semble impatient.

19h18 : C'est la Remontada pour Narbonne ! Le RCNM revient à un petit point de Massy grâce à un essai de Chocou et à la transformation de Dut. 28-29 !

19h15 : Dans 15 minutes, deux nouveaux matches vont débuter : Carcassonne reçoit Montauban et Biarritz affronte Bordeaux-Bègles.

19h10 : Castres creuse un peu l'écart au score avec un nouvel essai, signé Ebersohn ! 28-19

19h09 : À Mont-de-Marsan, les travaux ont métamorphosé le stade Guy-Bonifance :

19h07 : Castres reprend les commandes contre Agen avec un essai sur maul, suivi de la transformation. 21-19.

19h06 : C'est parti à Mont-de-Marsan ! Le Stade montois défie l'Aviron bayonnais !

19h05 : Nouvel essai pour Narbonne ! Il est l'heure de François et Dut ajoute la transformation. Le RCNM recolle. 21-29. Christian Labit a dû remettre les choses au clair à la pause.

19h04 : Essai d'Esteriola pour Narbonne. Avec la transformation de Dut, les Audois reviennent à 14-29.

19h01 : C'est parti à Amédée-Domenech entre Brive et Aurillac !

18h58 : Chaud les marrons à Lacaune ! Tetrashvili et Jenneker parlent un peu du pays. Ils finiront d'en discuter sur le banc. Carton rouge pour chacun.

18h51 : MI-TEMPS À LACAUNE. AGEN MÈNE 14-19 DEVANT CASTRES.

18h50 : Du côté de Lacaune, Taylor Paris inscrit le 2e essai Castrais. 14-19.

18h49 : MI-TEMPS À LEUCATE. MASSY MÈNE 7-29 FACE À NARBONNE !

18h48 : Le répis est de courte durée pour le RCNM. Delage (Massy) profite d'une mauvaise défense de Gear pour marquer un cinquième essai pour le RCME ! Transformation de Grimoldby. 7-29.

18h47 : Réaction narbonnaise ! Essai de pénalité pour les Audois, transformé. 7-22.

18h46 : Côté Montois, Timoci Matanavou sera titulaire. Mont-de-Marsan débutera avec le XV suivant : Couet-Lannes ; Cabannes Ratu, Gerber, Matanavou ; (o) James ; (m) Lorée ; Tastet, Taulanga, Brethous ; Malafosse, Astle ; Negrotto, David, Laval.

18h45 : À Guy-Boniface, Bayonne se présentera avec Iguiniz capitaine.

18h42 : De leur côté, les Agenais continuent de creuser l'écart au score avec un troisième essai, inscrit par Ignacio Mieres. Paul Abadie ajoute la transformaion. 7-19 (35e).

18h41 : Nouvel essai pour Massy ! Le quatrième ! Il est signé Pleindoux, et c'est transformé par Grimoldby. 0-22 !

18h40 : Dans 20 minutes débutent deux nouvelles rencontre : Mont-de-Marsan contre Bayonne et Brive - Aurillac.

18h31 : ESSAI D'AGEN ! Quentin Bethune permet au SUA de mener 7-12 alors que la transformation n'a pas été réussie.

18h28 : Du côté de Leucate, Massy déroule contre Narbonne. Le promu en Pro D2 a inscrit deux nouveaux essais par Leota et Dumas, sans aucune transformation, et mène 0-15 (18e).

18h26 : Chaleau toujours bien présente à Lacaune. Une pause s'impose !

18h21 : Pendant ce temps là à Toulouse, la grande journée "derby" entre le Stade toulousain et l'US Colomiers se poursuit. Et à ce petit jeu, les Columérins virent pour l'instant en tête...

18h16 : Dans l'autre rencontre opposant Narbonne à Massy, les Massicois ouvrent le score avec un essai non transformé inscrit par Delhommel. 0-5.

18h11 : Réaction immédiate d'Agen avec un essai signé Facundo Bosh ! C'est transformé. 7-7

18h09 : ESSAI POUR CASTRES ! Début de match tambours battants pour le CO qui inscrit un essai signé Marc-Antoine Rallier, transformé par Benjamin Urdapilleta. 7-0 (3e).

18 heures : C'est parti entre Castres et Agen !

17h55 La composition des deux équipes :

Narbonne : Stott ; Navakadretia, Tuculet, Giorgis, Gear ; (o) Brett, (m) Rouet ; Guillaume, Bitsadze, Belzons ; Taele, Manchia (cap.) ; Tialata, Deligny, Innocente.

Les remplaçants : Boundjema, Estériola, Baron, Chocou, Pirlet ; Mahoni, Strauss, Collet, Tameilau, Toevalu , Aziza, Nova, Dut, Pescetto, François, Plessis, Escalle, Gracbling, Cazes, Griffoul.

Massy : Dumas ; Mendès, Delage, Sella, Leota ; (o) Grimoldby, (m) Roussarie ; Pleindoux, Naïkadawa, Desassis (cap.) ; Chauveau, Charlon ; Talaese, Delhommel, Soave.

Les remplaçants : Williams, Bougherara, Chellat, Currie, Ferrer, Cazac, Madigan, Ancely, Gorcioaia, Wrampling, Prier, Katz, Ratinaud, Girard.

17h53 Un autre match débute à 18 heures. Il s'agit de la rencontre entre Narbonne et Massy qui a lieu à Leucate (Aude).

17h47 Ce qui ne sera pas le cas pour le SU Agen. Mauricio Reggiardo n'a prévu qu'un seul XV de départ.

La composition d'Agen : Laporte; Salawa, Hériteau, Mchedlidze, Tolot Loris ; (o) Mieres, (m) Abadie ; Miquel (cap), Tanga, Farré ; Cedaro, Marchois ; Ryan, Bosch, Béthune.

Les remplaçants : Tetrashvili, Phelipponneau, Jammes, Akhobadze, Tufele, Murday, Kotze, Ghirard, Januarie, Verdu, Russell, Tilsley, Fouyssac, Vaka, Dubois, Tolot Lucas, Lamoulie.

17h43 Côté Castrais, deux équipes ont été concoctées par Christophe Urios et son staff.

1ère mi-temps : Batlle ; Caminati, Taumoepeau, Vialelle, Paris ; (o) Urdapilleta, (m) Radosavljevic ; Bias, Vaipulu, Babillot ; Capo Ortega (cap), Samson ; Tussac, Rallier, Stroe.

2nde mi-temps : Batlle ; Jaminet, Taumoepeau, Ebersohn, Paris ; (o) Urdapilleta, (m) Kockott ; Delaporte, Vaipulu, Caballero ; Capo Ortega (cap), Jacquet ; Montes, Jenneker, Tichit.

Benjamin Urdapilleta - CastresAFP

17h42 Place désormais à une confrontation 100% Top 14 à Lacaune. Castres affronte Agen (18 heures).

17h37 C'EST FINI À LACAUNE. NEVERS S'IMPOSE CONTRE BÉZIERS (18-22). Les Neversois ont inscrit 3 essais contre 2 Biterrois, ainsi qu'une pénalité alors que l'ASBH en a passé deux. La préparation est terminée pour ces deux équipes qui débuteront le championnat de Pro D2 le vendredi 18 août à Soyaux-Angoulême pour l'Uson, tandis que les Biterrois recevront Vannes.

17h35 À Toulouse, le derby est lancé avec les "pitchouns" !

17h22 La réaction biterroise ne se fait pas attendre. L'ASBH inscrit un essai par Manukula. Il est transformé par le jeune Victor Dreuile. 18-22 (66e).

17h19 Nouvel essai pour Nevers ! Il est signé Rudy Derrieux au terme d'un mouvement parti depuis la ligne médiane. La transformation passe. 22-11 (62e).

17h17 Cettre rencontre entre Béziers et Nevers sera suivie d'un Castres - Agen, toujours sur la pelouse de Lacaune. Dans le même temps, Narbonne défiera Massy.

17h07 Pénalité réussie par Nicolas Vuillemin pour Nevers. 11-15 à Lacaune entre l'ASBH et l'Uson (52e).

16h57 Carton jaune contre le talonneur de Béziers, Steeve Fualau pour un mauvais geste sur un joueur de Nevers au sol. Les Neversois vont en touche et inscrivent un nouvel essai, qui est transformé. L'Uson passe devant au score. 11-12.

16h53 Reprise du match à Lacaune entre Béziers et Nevers (11-5).

16h50 Fin de la première mi-temps à Lacaune où l'ASBH mène 11-5 contre l'Uson. Béziers a inscrit un essai par Viiga et deux pénalités par Munro, contre un essai collectif de Nevers. À noter que les Biterrois ont tenté leurs pénalités, tandis que les Neversois ont tapé en touche ou joué à la main. Les Héraultais vont jouer conre le vent durant ce deuxième acte.

Match amical entre Béziers et Nevers à Lacaune dans le cadre du Challenge Vaquerin - 4 août 2017Rugbyrama

16h50 Essai collectif pour Nevers qui n'est pas transformé. 11-5 (40e).

16h46 Du côté de Toulouse, on est prêt... au moins pour la 3e mi-temps ! Et surtout, on n'est pas en retard. Le coup d'envoi du derby contre Colomiers est à 20 heures.

16h32 Essai de la recrue Tyrone Viiga pour l'ASBH. La transformation est manquée. 11-0 (29e).

16h23 Nouvelle pénalité pour Béziers, signée Munro. 6-0 (17e).

16h22 Dans l'autre match de jeu, Pau s'est largement imposé contre Soyaux-Angoulême (21-40). Six essais ont été inscrits par la Section paloise.

16h18 Le grand week-end des matches amicaux a débuté hier soir avec deux affiches. Oyonnax a dominé Grenoble à Charles-Mathon 33-21. Le résumé de la rencontre est à retrouver ici

Dug Codjo (Oyonnax) - 3 août 2017Icon Sport

16h06 Ouverture du score pour Béziers grâce à une pénalité de Munro. 3-0

16 heures Le coup d'envoi est donné à Lacaune entre Béziers et Nevers.

15h53 Côté Neversois, le groupe a également été resseré et deux équipes ont déjà été établies.

1ère mi-temps : Autagavaia ; Blanc, Herry, Belie, Zebango ; (o) Urruty (cap.), (m) Faleali ; Fabregue, Quercy, Bastide ; Chalureau, Ceyte ; Garcia, Janaudy, Seneca.

2e mi-temps : Le Gal ; Bonvalot, Derrieux, Erasmus, Chevalier ; (o) Vuillemin, (m) Bruzulier ; Fraser, Gibouin, Salavea ; Toleafoa, Basson (cap.) ; Roelofse, Genevois, Curie.

Remplaçants : N'Diaye, Visagie, Merabet.

15h45 La composition de l'ASBH

15h40 Béziers ouvre le bal cette après-midi (16 heures). Les Biterrois affrontent le promu en Pro D2, Nevers. Ce match marque le début du traditionnel Challenge Vaquerin.

15h35 Au total, 10 matches se disputeront ce vendredi soir. Voici le programme :

16 heures : Béziers – Nevers (Lacaune)

18 heures : Narbonne – Massy (Leucate)

18 heures : Castres – Agen (Lacaune)

19 heures : Mont-de-Marsan – Bayonne (Mont-de-Marsan)

19 heures : Brive – Aurillac (Brive)

19h30 : Carcassonne – Montauban (Carcassonne)

19h30 : Biarritz - Bordeaux-Bègles (Biarritz)

20 heures : Montpellier – Lyon (Millau)

20 heures : Toulouse – Colomiers (Toulouse)

20 heures : Perpignan – Stade français (Perpignan)

15h30 Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Rugbyrama pour suivre EN DIRECT tous les matches amicaux de ce vendredi 4 août 2017.