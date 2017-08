MATCHES AMICAUX - Challenge Vaquerin, derby entre Toulouse et Colomiers... la soirée EN DIRECT

18h31 : ESSAI D'AGEN ! Quentin Bethune permet au SUA de mener 7-12 alors que la transformation n'a pas été réussie.

18h28 : Du côté de Leucate, Massy déroule contre Narbonne. Le promu en Pro D2 a inscrit deux nouveaux essais par Leota et Dumas, sans aucune transformation, et mène 0-15 (18e).

18h26 : Chaleau toujours bien présente à Lacaune. Une pause s'impose !

18h21 : Pendant ce temps là à Toulouse, la grande journée "derby" entre le Stade toulousain et l'US Colomiers se poursuit. Et à ce petit jeu, les Columérins virent pour l'instant en tête...

18h16 : Dans l'autre rencontre opposant Narbonne à Massy, les Massicois ouvrent le score avec un essai non transformé inscrit par Delhommel. 0-5.

18h11 : Réaction immédiate d'Agen avec un essai signé Facundo Bosh ! C'est transformé. 7-7

18h09 : ESSAI POUR CASTRES ! Début de match tambours battants pour le CO qui inscrit un essai signé Marc-Antoine Rallier, transformé par Benjamin Urdapilleta. 7-0 (3e).

18 heures : C'est parti entre Castres et Agen !

17h55 La composition des deux équipes :

Narbonne : Stott ; Navakadretia, Tuculet, Giorgis, Gear ; (o) Brett, (m) Rouet ; Guillaume, Bitsadze, Belzons ; Taele, Manchia (cap.) ; Tialata, Deligny, Innocente.

Les remplaçants : Boundjema, Estériola, Baron, Chocou, Pirlet ; Mahoni, Strauss, Collet, Tameilau, Toevalu , Aziza, Nova, Dut, Pescetto, François, Plessis, Escalle, Gracbling, Cazes, Griffoul.

Massy : Dumas ; Mendès, Delage, Sella, Leota ; (o) Grimoldby, (m) Roussarie ; Pleindoux, Naïkadawa, Desassis (cap.) ; Chauveau, Charlon ; Talaese, Delhommel, Soave.

Les remplaçants : Williams, Bougherara, Chellat, Currie, Ferrer, Cazac, Madigan, Ancely, Gorcioaia, Wrampling, Prier, Katz, Ratinaud, Girard.

17h53 Un autre match débute à 18 heures. Il s'agit de la rencontre entre Narbonne et Massy qui a lieu à Leucate (Aude).

17h47 Ce qui ne sera pas le cas pour le SU Agen. Mauricio Reggiardo n'a prévu qu'un seul XV de départ.

La composition d'Agen : Laporte; Salawa, Hériteau, Mchedlidze, Tolot Loris ; (o) Mieres, (m) Abadie ; Miquel (cap), Tanga, Farré ; Cedaro, Marchois ; Ryan, Bosch, Béthune.

Les remplaçants : Tetrashvili, Phelipponneau, Jammes, Akhobadze, Tufele, Murday, Kotze, Ghirard, Januarie, Verdu, Russell, Tilsley, Fouyssac, Vaka, Dubois, Tolot Lucas, Lamoulie.

17h43 Côté Castrais, deux équipes ont été concoctées par Christophe Urios et son staff.

1ère mi-temps : Batlle ; Caminati, Taumoepeau, Vialelle, Paris ; (o) Urdapilleta, (m) Radosavljevic ; Bias, Vaipulu, Babillot ; Capo Ortega (cap), Samson ; Tussac, Rallier, Stroe.

2nde mi-temps : Batlle ; Jaminet, Taumoepeau, Ebersohn, Paris ; (o) Urdapilleta, (m) Kockott ; Delaporte, Vaipulu, Caballero ; Capo Ortega (cap), Jacquet ; Montes, Jenneker, Tichit.

Benjamin Urdapilleta - CastresAFP

17h42 Place désormais à une confrontation 100% Top 14 à Lacaune. Castres affronte Agen (18 heures).

17h37 C'EST FINI À LACAUNE. NEVERS S'IMPOSE CONTRE BÉZIERS (18-22). Les Neversois ont inscrit 3 essais contre 2 Biterrois, ainsi qu'une pénalité alors que l'ASBH en a passé deux. La préparation est terminée pour ces deux équipes qui débuteront le championnat de Pro D2 le vendredi 18 août à Soyaux-Angoulême pour l'Uson, tandis que les Biterrois recevront Vannes.

17h35 À Toulouse, le derby est lancé avec les "pitchouns" !

17h22 La réaction biterroise ne se fait pas attendre. L'ASBH inscrit un essai par Manukula. Il est transformé par le jeune Victor Dreuile. 18-22 (66e).

17h19 Nouvel essai pour Nevers ! Il est signé Rudy Derrieux au terme d'un mouvement parti depuis la ligne médiane. La transformation passe. 22-11 (62e).

17h17 Cettre rencontre entre Béziers et Nevers sera suivie d'un Castres - Agen, toujours sur la pelouse de Lacaune. Dans le même temps, Narbonne défiera Massy.

17h07 Pénalité réussie par Nicolas Vuillemin pour Nevers. 11-15 à Lacaune entre l'ASBH et l'Uson (52e).

17h02 Si vous venez de nous rejoindre sur le site Rugbyrama pour ce live des matches amicaux, voici un rappel des affiches qui auront lieu ce soir. Les prochaines débutent dans une petite heure...

18 heures : Narbonne – Massy (Leucate)

18 heures : Castres – Agen (Lacaune)

19 heures : Mont-de-Marsan – Bayonne (Mont-de-Marsan)

19h00 : Brive – Aurillac (Brive)

19h30 : Carcassonne – Montauban (Carcassonne)

19h30 : Biarritz - Bordeaux-Bègles (Biarritz)

20 heures : Montpellier – Lyon (Millau)

20 heures : Toulouse – Colomiers (Toulouse)

20 heures : Perpignan – Stade français (Perpignan)

16h57 Carton jaune contre le talonneur de Béziers, Steeve Fualau pour un mauvais geste sur un joueur de Nevers au sol. Les Neversois vont en touche et inscrivent un nouvel essai, qui est transformé. L'Uson passe devant au score. 11-12.

16h53 Reprise du match à Lacaune entre Béziers et Nevers (11-5).

16h50 Fin de la première mi-temps à Lacaune où l'ASBH mène 11-5 contre l'Uson. Béziers a inscrit un essai par Viiga et deux pénalités par Munro, contre un essai collectif de Nevers. À noter que les Biterrois ont tenté leurs pénalités, tandis que les Neversois ont tapé en touche ou joué à la main. Les Héraultais vont jouer conre le vent durant ce deuxième acte.

Match amical entre Béziers et Nevers à Lacaune dans le cadre du Challenge Vaquerin - 4 août 2017Rugbyrama

16h50 Essai collectif pour Nevers qui n'est pas transformé. 11-5 (40e).

16h46 Du côté de Toulouse, on est prêt... au moins pour la 3e mi-temps ! Et surtout, on n'est pas en retard. Le coup d'envoi du derby contre Colomiers est à 20 heures.

16h32 Essai de la recrue Tyrone Viiga pour l'ASBH. La transformation est manquée. 11-0 (29e).

16h23 Nouvelle pénalité pour Béziers, signée Munro. 6-0 (17e).

16h22 Dans l'autre match de jeu, Pau s'est largement imposé contre Soyaux-Angoulême (21-40). Six essais ont été inscrits par la Section paloise.

16h18 Le grand week-end des matches amicaux a débuté hier soir avec deux affiches. Oyonnax a dominé Grenoble à Charles-Mathon 33-21. Le résumé de la rencontre est à retrouver ici

Dug Codjo (Oyonnax) - 3 août 2017Icon Sport

16h06 Ouverture du score pour Béziers grâce à une pénalité de Munro. 3-0

16 heures Le coup d'envoi est donné à Lacaune entre Béziers et Nevers.

15h53 Côté Neversois, le groupe a également été resseré et deux équipes ont déjà été établies.

1ère mi-temps : Autagavaia ; Blanc, Herry, Belie, Zebango ; (o) Urruty (cap.), (m) Faleali ; Fabregue, Quercy, Bastide ; Chalureau, Ceyte ; Garcia, Janaudy, Seneca.

2e mi-temps : Le Gal ; Bonvalot, Derrieux, Erasmus, Chevalier ; (o) Vuillemin, (m) Bruzulier ; Fraser, Gibouin, Salavea ; Toleafoa, Basson (cap.) ; Roelofse, Genevois, Curie.

Remplaçants : N'Diaye, Visagie, Merabet.

15h45 La composition de l'ASBH

15h40 Béziers ouvre le bal cette après-midi (16 heures). Les Biterrois affrontent le promu en Pro D2, Nevers. Ce match marque le début du traditionnel Challenge Vaquerin.

15h30 Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Rugbyrama pour suivre EN DIRECT tous les matches amicaux de ce vendredi 4 août 2017.