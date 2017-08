MATCHES AMICAUX - Oyonnax domine Grenoble pour sa première sortie (33-21)

Il aura fallu une vingtaine de minutes aux Oyonnaxiens pour rentrer dans leur match et finalement réussir à dominer de séduisants Grenoblois, déjà intéressants malgré leur défaite face à Lyon (17-26) une semaine plus tôt. C’est d’ailleurs en supériorité numérique que le FCG a marqué deux de ses trois essais (Benoît Jasmin, Étienne Dussartre et Mickaël Capelli). Quant à l’USO, elle a inscrit cinq essais, œuvres de Dug Codjo, James Hall, Benjamin Geledan, Jérémy Gondrand et Patrick Sobela.

"Cela correspond à mes attentes même si j’ai eu de la frustration en début de match. On s’est entrainé le matin même donc on a eu du mal à trouver le rythme. On a réussi à retrouver les structures et une forme de jeu avec des coups disponibles sur tous les coins du terrain et une menace sur toute la largeur. On a vu les grandes lignes d’organisation générale, 60% de ce que l’on a envie de mettre en place sur la saison", a commenté le directeur sportif de l’USO Adrien Buononato.