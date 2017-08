Matches amicaux - Lyon s'offre Montpellier, Brive, Castres et Bordeaux cartonnent

Après la première salve de matches de préparation la semaine dernière, 10 rencontres étaient au programme ce vendredi. Et ce sont Béziers et Nevers qui ont donné le coup d'envoi durant l'après-midi (16h). Après leur succès à Aurillac la semaine passée (15-27) face à une formation rajeunie, les hommes de Xavier Péméja ont confirmé face aux Biterrois à Lacaune (18-22).

Lyon fait le coup de la soirée

Toujours dans le cadre du Challenge Vaquerin, les Castrais se sont largement imposés (49-26) face aux Agenais, dans une rencontre où deux joueurs ont été exclus au retour des vestiaires : Jenneker (CO) et Tetrashvili (SUA). Dans le même temps, les Narbonnais ont réussi à réagir après leur revers dans le derby face aux Biterrois la semaine passée (31-28). Au prix d'une incroyable remontée, les Audois ont battu les Massicois (33-29) à Leucate.

Liam Gill (Lyon) a marqué un essai contre Montpellier - 4 août 2017Icon Sport

L'une des perfs de la soirée est à mettre à l'actif des Lyonnais, tombeurs des Montpelliérains à Millau (12-40). À noter que pour l'occasion, Vern Cotter avait décidé d'aligner une équipe mixte pour le MHR. Recrue phare des Rhodaniens, le troisième ligne Liam Gill a inscrit un essai, participant ainsi au festival offensif de son équipe (6 essais). Le Lou avait battu Grenoble vendredi dernier (26-17).

Bordeaux réussit sa première

Trois autres équipes de Top 14 étaient sur le pont. Et elles ont connu des fortunes diverses puisque si les Bordelo-Béglais sont allés l'emporter à Biarritz (20-41) pour leur premier match d'avant-saison, les Parisiens, eux, ont chuté à Perpignan (24-12). De son côté, Brive a enchaîné un deuxième succès de rang après la victoire à La Rochelle la semaine dernière (26-33). Cette fois, les Corréziens ont gagné 38-21 sur leur pelouse grâce à des essais de Lagrange (7e), Lanranjeira (35e), Hireche (48e), Ugalde (64e), Lapeyre (71e), Herjean (80e).

Apisai Naqalevu (Bordeaux-Bègles), auteur d'un doublé contre BiarritzIcon Sport

Dans les autres matches entre formations de Pro D2, Mont-de-Marsan s'est imposé face à Bayonne (26-21) grâce notamment à un doublé de l'ailier Timoci Matanavou. Belle performance également de Montauban sur la pelouse de Carcassonne (33-39). Les Tarn-et-Garonnais réagissent après leur défaite du week-end dernier.

Enfin, dans le derby de la Haute-Garonne entre Toulouse (Top 14) et Colomiers (Pro D2), la logique a été respectée avec un succès des Stadistes (33-28). Petite particularité, les deux clubs avaient décidé de se lancer un challenge puisque toutes les catégories de jeunes et les anciens se sont également affrontés durant la journée. Et à ce petit jeu, ce sont les Columérins qui ont remporté le duel 8-6.

Tous les résultats des matches de la soirée

Béziers - Nevers (18-22)

Narbonne - Massy (33-29)

Castres - Agen (49-26)

Mont-de-Marsan - Bayonne (26-21)

Carcassonne - Montauban (33-39)

Biarritz - Bordeaux-Bègles (21-40)

Brive - Aurillac (38-21)

Montpellier - Lyon (12-40)

Toulouse - Colomiers (33-28)

Perpignan - Stade français (24-12)