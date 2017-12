Nouveau contrat signé aux Scarlets

Après dix saisons de bons et loyaux services rendus aux Scarlets, Aaron Shingler n'est décidément pas rassasié. Le flanker international gallois (30 ans) prolonge l'aventure avec son club de coeur, et de toujours. Apparu à treize reprises avec le XV du Poireau, le joueur a notamment été titulaire contre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, lors des test-matches de novembre. Des capes qui récompensaient ses bonnes prestations en club.

L'entraîneur des Scarlets, justement, s'est déclaré satisfait de voir son joueur poursuivre l'aventure : "Aaron est un grand joueur mais aussi un grand homme. C'est personnellement un plaisir de l'entraîner. Il a travaillé très dur pour devenir un véritable leader dans le groupe au cours des 18 derniers mois, en particulier la saison dernière lorsque les internationaux étaient absents. Il fut l'un des grands artisans de notre victoire". Pour rappel, les Scarlets avaient remporté le Pro 12 en mai dernier après une démonstration en finale face au Munster (46-22).