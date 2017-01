Le Festival Rugb'images souffle sa 3e bougie

Pour la partie réflexion, un symposium, organisé à Albi en collaboration avec le Centre de Droit d’Economie et du Sport de Limoges, invitera les dirigeants du rugby professionnel à s’interroger sur leurs responsabilités éthiques et citoyennes. Un autre, à Castres, organisé avec Tech XV, le syndicat des entraîneurs, interrogera les techniciens sur comment dégager des leaders de jeu. Il y aura aussi des colloques ouverts au grand public avec les meilleurs spécialistes.

A Albi, on évoquera le "French Flair", avec les auteurs du livre récemment sorti et quelques beaux spécimen de ce style de jeu (Maso, Codorniou, Villepreux, Berbizier…). A Saint-Pierre de Trévisy, Bernard Laporte présentera son action pour le renouveau de la FFR. A Gaillac, Yannick Bru (entraîneur du WV de France) et Jérôme Garcès (arbitre international) dresseront le bilan du Tournoi des VI Nations. A Lavaur, Joël Jutge et Pierre Villepreux donneront une conférence intitulée "des règles pour le jeu". Enfin, à Castres, Alain Astié (médecin biologiste du Stade toulousain) et Damien Ressiot (responsable des contrôles à l’AFLD) débattront sur la médicalisation du rugby pro.

Mais Rugb'images, c’est aussi "un autre regard sur le rugby" et de nombreuses expositions de photos seront ouvertes au public dans toutes ses villes ainsi que des projections de deux films qui ont particulièrement touché cinéphiles et amateurs de rugby. Le documentaire "Alice et Aristide", sur la reconstruction de ce joueur de rugby gravement blessé par balles lors des attentats de Paris en novembre 2015 et le long-métrage "Mercenaire" qui retrace le parcours d’un de ces nombreux joueurs du Pacifique attirés par l’argent de notre rugby. Des débats, avec des acteurs de ces films, suivront ces projections.