Soyaux-Angoulême – Mont-de-Marsan : Le grand écart

60 essais marqués à 22 après 15 journées, sur le papier il n'y a pas match entre Landais et Charentais. Seulement la réalité des chiffres n'est pas toujours celle du terrain. Et pour cause, les Montois savent à quoi s'attendre à Chanzy : un gros combat !

Pas vraiment le style de jeu dont ont l'habitude les joueurs du duo Auradou-Laussucq. Eux, qui ont plutôt tendance à faire la vie belle à l'aile. Mais voilà, l'hiver venu, la grave blessure du meilleur marqueur du championnat, Nacani Wakaya (8 essais, victime d'une fracture tibia péroné de la jambe gauche), pourrait bien contrarier les plans des Landais.

Entre deux équipes en quête de points, Soyaux-Angoulême pour s'éloigner de la zone rouge, et Mont-de-Marsan pour s'affirmer dans le trio de tête, le match s'annonce bouillant !