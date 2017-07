JEUX OLYMPIQUES - Paris 2024 : quelle organisation prévue pour le rugby ?

Cela pouvait prêter à sourire, mais c’est bien au pays où le ballon rond est roi que le ballon ovale a fait son retour dans le monde de l’olympisme, l’été dernier. Désormais intégré aux Jeux Olympiques, le rugby veut s’offrir une belle publicité aux yeux de la planète. Mais pour 2024, le Comité de candidature français, présidé par Bernard Lapasset, ancien patron de la FFR et de l’IRB, et Tony Estanguet, ancien triple champion olympique de canoë, ne compte pas faire de folie.

Des travaux, certes, mais d'importants revenus

Dans le dossier présenté ce mardi matin à Lausanne par la délégation française devant le Comité international olympique, il y a forcément une partie consacrée au rugby. Au rugby à 7 plus précisément (masculin et féminin), car c’est bien de cette discipline qu’il s’agit pour les JO (qui se déroulerait du samedi 3 au jeudi août 2024). Deux sites ont été retenus pour accueillir l’ovalie. Le stade Jean-Bouin pour l’organisation des rencontres et le Parc des Sports de la Courneuve - stade Marville - comme site d’entraînement.

Stade Jean-Bouin du Stade françaisIcon Sport

L’enceinte du Stade français, avec sa capacité de 20 000 places, a l’avantage d’être toute neuve. L’ancien stade a été totalement démoli pour en reconstruire un nouveau (entre 2010 et 2013). Ce projet, initialement prévu dans la candidature de Paris pour l’obtention des Jeux de 2012 (attribués à Londres), avait été mené jusqu’au bout (dans des délais plus longs certes) malgré l’échec de la candidature française. Au delà des traditionnels matches du tournoi des 6 Nations et de l’organisation de la Coupe du monde 2007 sur tout le territoire, la délégation tricolore n’a pas manqué de mettre en avant la réception de la Coupe du monde rugby féminin en août 2014 et, plus récemment, de deux étapes du World Rugby Sevens (mai 2016 et 2017). Deux événements organisés à Jean-Bouin.

Le rugby fauteuil... à Roland-Garros

Malgré ce, il est prévu dans le dossier français un coût pour l’aménagement olympique du site, estimé à près de 3 300 000€. Toutefois, dans ce même dossier, les revenus totaux dus à cette compétition sont évalués à 24 000 000€. En ce qui concerne le site d’entraînement de La Courneuve, il nécessitera une mise aux normes pour un coût de 900 000€. L’ensemble de ces travaux étant à la charge du comité d’organisation.

Mais le dossier ne comprend pas que le rugby des “valides”. Une partie est également consacrée au rugby fauteuil, épreuve des Jeux paralympiques. Pour cette discipline, il n’est pas question de stade Jean-Bouin et de pelouse. Pour autant, le ballon ovale restera dans le 16e arrondissement de la Capitale, mais de l’autre côté de la rue Molitor. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le rugby fauteuil se jouera… sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros !

Match Angleterre (Bleu) - France (Blanc) en rugby fauteuil lors des Jeux Paralympiques de 2012Icon Sport

Paris 2024 avant France 2023 ?

Pour cette compétition (du mardi 11 au dimanche 15 septembre), la délégation française s’appuie sur l’organisation du tournoi de qualification paralympique des Jeux de Rio, organisé en avril 2016 au centre sportif Louis-Lumière à Paris. Les travaux de mise aux normes des cours de tennis s’élèvent à presque 1 500 000€, mais ne sont comptés que pour la compétition de tennis. En revanche, les recettes grâce au rugby fauteuil sont estimées à 2 550 000€.

À priori, la France devrait accueillir les Jeux Olympiques dans les années à venir. Reste à savoir si ce sera pour 2024 comme espéré, ou 2028. Le CIO réfléchit à attribuer ces deux futurs Jeux le 13 septembre prochain, à Lima (Pérou). La France milite pour être désignée en premier. Le monde olympique pourrait alors débarquer dans l’Hexagone, un an après celui de l’ovalie, si la candidature tricolore pour l'organisation de la Coupe du monde de rugby 2023 parvient à battre celles de l’Irlande et l'Afrique du Sud.