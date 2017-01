INSOLITE - Le match de charité hilarant entre les frères Savea et les soeurs Williams

Ardie et Julian Savea ne sont pas uniquement des joueurs de rugby. Pour la bonne cause, les deux All Blacks ont troqué leurs crampons et le ballon ovale pour les raquettes de tennis afin d'affronter les soeurs Williams, Serena et Venus, à Auckland. Un match disputé dans la bonne humeur où Julian a même essayé une gigantesque raquette pour renvoyer les balles aux deux stars du circuit féminin. Après quelques minutes, Ardie a rejoint Serena et Julian a fait équipe avec Venus devant un public conquis et amusé.

Une rencontre de charité qui a permis de récolter près de 65.000 dollars pour les sinistrés du séisme de Kaikoura (Nouvelle-Zélande) qui avait eu lieu mi-novembre.