Incapable d'accepter son homosexualité, Nigel Owens voulait être castré chimiquement

L'arbitre gallois Nigel Owens, qui a fait son coming out en 2007, est le premier arbitre ouvertement homosexuel à avoir officié au plus haut niveau mais accepter son homosexualité a été compliqué. Il a révélé avoir demandé à être castré chimiquement lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était gay. "Je ne voulais pas être gay, j'ai demandé à mon docteur de me castrer chimiquement" , a avoué celui qui est considéré comme l'un des meilleurs sifflets du monde.

Nigel OwensIcon Sport

" Réussir à accepter qui j'étais m'a sauvé la vie "

Owens, 45 ans, a expliqué être tombé malade, souffrant de boulimie ou devenant accroc aux stéroïdes. "Arbitrer une finale de Coupe du monde entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, devant 85.000 personnes au stade et des millions de téléspectateurs, qui examinent la moindre de vos décisions, cela vous met une pression folle. Mais tout ça, ce n'était rien par rapport au fait de m'accepter moi, tel que je suis" , a confié Owens. "Réussir à accepter qui j'étais m'a sauvé la vie" .

Nigel Owens a arbitré la finale de la Coupe du monde 2015Icon Sport

" J'aurai tout fait pour être "normal" aux yeux des gens "