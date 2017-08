Rugby Championship - Nouvelle-Zélande : Fin d'année compromise pour Jordie Barrett

"S'il doit être opéré, il sera contraint de déclarer fdorfait pour le reste de l'année" , a déclaré Ian Foster, entraîneur-adjoint des All Blacks, jeudi. Blessé avec les Wellington Hurricanes contre les Golden Lions à Johannesburg le 29 juillet, le jeune frère de l'ouvreur international Beauden Barrett doit passer des examens complémentaires.

Jordie Barrett, 20 ans, a été titularisé pour la première fois sous le maillot des All Blacks à l'arrière pour le troisième test contre les Lions britanniques et irlandais il y a un mois. Les All Blacks disputeront leur premier match du Four Nations contre l'Australie le 19 août à Sydney.