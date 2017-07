Rugby Championship - Hunt et Nabuli (Australie) forfait pour le premier match face aux All Blacks

Hunt, l'un des joueurs australiens les plus en vue lors des test-matches de juin, souffre d'une entorse et a dû subir une petite opération. "Karmichael sera indisponible entre six et huit semaines", a annoncé Cheika, qui a ajouté que le joueur était "très déçu".

A la place de Hunt, le sélectionneur devrait aligner Kurtley Beale, âgé de 28 ans, qui serait ainsi titularisé pour la première fois sous le maillot or depuis le Mondial 2015. Ancien du XIII et du football australien, Hunt, âgé de 30 ans, sera en revanche opérationnel pour la suite du Four Nations, contre l'Afrique du Sud et l'Argentine en octobre.

L'ailier Eto Nabuli a également déclaré forfait pour la confrontation entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, en raison de blessures à une cheville et à un ligament croisé postérieur.