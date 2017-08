Le défi des Bleues - Supplément spécial Coupe du monde féminine

L'équipe de France s'est envolée pour l'Irlande avec le désir de conquérir sa première Coupe du monde. Première rencontre mercredi face au Japon. Découvrez dans Midi-Olympique huit pages consacrées à l'événement.

A ce jour, les Françaises n'ont jamais fait mieux que troisièmes, mais avec des meneuses de la trempe de Gaëlle Mignot et de Safi Ndiaye, il n'est pas interdit de rêver. Mais elles sont tombées dans la poule la plus serrée. Il faudra batailler avec l'Australie, championne olympique à sept et avec le pays organisateur l'Irlande, évidemment surmotivé.

L'ancien ouvreur international irlandais, Ronan O'Gara nous donne son avis sur ce rendez-vous de plus en plus médiatisé avec des joueuses qui passent de moins en moins inaperçues.

Supplément à retrouver lundi dans les kiosques et dès ce dimanche 19h30 dans l'édition numérique ici