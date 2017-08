Coupe du monde féminine - L'Australie, premier gros test pour les Bleues

L'Australie, plus à l'aise à VII qu'à XV et battue de peu en ouverture par l'Irlande, se présente comme le premier adversaire sérieux de la France à la Coupe du monde féminine de rugby, dimanche (20h45) à Dublin. Gare à l'excès de confiance. Car les Françaises, euphoriques mercredi face aux faibles Japonaises à qui elles ont passé douze essais (72-14), pourraient passer tout de suite à la trappe en cas de défaite face aux Wallaroos.

Les Australiennes déjà dos au mur

Le schéma de la compétition n'autorise aucun faux pas : seuls les premiers des trois groupes ainsi que le meilleur deuxième accèderont aux demi-finales. Une défaite et l'espoir de qualification se réduira considérablement. Les Australiennes sont d'ailleurs déjà dans cette position après avoir cédé de peu, à l'issue d'une grosse bataille, face au pays hôte (17-19).

Sophie Spence (Irlande féminine) face à l'Australie - 9 août 2017Icon Sport

Elles n'ont donc plus rien à perdre et seront d'autant plus dangereuses. Car si elles n'ont jamais triomphé à XV, elles possèdent une expérience victorieuse à VII avec le tout premier titre olympique remporté à Rio de Janeiro en 2016. La troisième ligne aile Shannon Parry, championne olympique, est d'ailleurs la capitaine de l'équipe. C'est elle qui a marqué le second des trois essais face à l'Irlande. La centre Sharni Williams, elle aussi en or au Brésil, est une des deux vice-capitaines.

Des Bleues en pleine confiance

En préparation, l'Australie s'est frottée aux trois grandes nations (Nouvelle-Zélande, Angleterre, Canada) lors d'un tournoi entre prétendants au sacre mondial. Avec autant de larges défaites. Les Françaises les plus expérimentées ont deux souvenirs contrastés face aux Wallaroos : en 2014, en phase de poules à Marcoussis, elles l'avaient emporté 17-3 avec deux essais, dont un inscrit par l'actuelle capitaine Gaëlle Mignot.

Romane Menager (France féminine) face au Japon - 9 août 2017Icon Sport

Mais en 2010, à Londres, elles avaient échoué lors du match pour la 3e place (8-22). Côté français, la météo est au beau fixe avec des attaquantes qui ont engrangé la confiance contre les Nippones, notamment Caroline Ladagnous (3 essais), Romane Ménager (2), Elodie Guiglion (2) et Montserrat Amédée (1) pour sa première sélection à XV. Idéal pour franchir un palier supplémentaire.