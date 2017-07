Coupe du monde Féminine 2017 - Programme, horaires : comment suivre les matches en direct ?

Les chances des Françaises

Si les Bleues ont évité les Anglaises, les Néo-Zélandaises et les Canadiennes, tout ne sera pas simple pour autant dans la poule C. Les Françaises (4e mondiales) auront fort à faire face aux Irlandaises (5e) qui évolueront à domicile. Méfiance aussi face aux Australiennes (6e). Si elles ambitionnent de faire un Top 8, les Japonaises (14e) apparaissent moins dangereuses, elles qui n'ont pris part qu'à 3 éditions du Mondial (sur 8) dont la dernière date de 2002.

Safi N'Diaye (France Féminines)Icon Sport

Les équipes favorites

En tant que tenante du titre, dernière gagnante du Tournoi des 6 nations et meilleure nation au classement World Rugby, l'Angleterre fait logiquement figure de favorite pour la compétition. On peut également compter sur la Nouvelle-Zélande (2e mondiale), quatre fois couronnée pour tenter de décrocher le trophée. Troisième lors de la précédente édition en 2014 et également dans le trio de tête du classement mondial, le Canada sera à surveiller de près parmi les outsiders, au même titre que la France et l'Irlande.

Le matches des Bleues

- 9 août : France - Japon (20h45) au Billings Park de Dublin / Diffusé sur Eurosport 2 et France 4

- 13 août : France - Australie (20h45) à l'UCD Bowl de Dublin / Diffusé sur Eurosport 2 et France Télévisions

- 17 août : France - Irlande (20h45) à l'UCD Bowl de Dublin / Diffusé sur Eurosport 2 et France Télévisions

Le calendrier complet de la compétition

Mercredi 9 août 2017

15h : Angleterre - Espagne (match d'ouverture) au UCD Bowl de Dublin / Diffusé sur Eurosport 2

15h45 : Nouvelle-Zélande - Pays de Galles au Billings Park UCD de Dublin / Diffusé sur Eurosport 2 (2e période)

17h30 : Etats-Unis - Italie au UCD Bowl de Dublin / Diffusé sur Eurosport 2

18h15 : Canada - Hong Kong au Billings Park UCD de Dublin

20h : Irlande - Australie au UCD Bowl de Dublin

20h45 : France - Japon au Billings Park de Dublin / Diffusé sur Eurosport 2 et France 4

Dimanche 13 août 2017

13h : Nouvelle-Zélande - Hong Kong au Billings Park UCD de Dublin / Diffusé sur Eurosport 2

15h30 : Angleterre - Italie au Billings Park UCD de Dublin

15h45 : Etats-Unis - Espagne à l'UCD Bowl de Dublin

18h : Canada - Pays de Galles au Billings Park UCD de Dublin

18h15 : Irlande - Japon à l'UCD Bowl de Dublin / Diffusé sur Eurosport 2

20h45 : France - Australie à l'UCD Bowl de Dublin / Diffusé sur Eurosport 2 et France Télévisions

Jeudi 17 août 2017

13h : Canada - Nouvelle-Zélande au Billings Park UCD de Dublin / Diffusé sur Eurosport 2

15h30 : Angleterre - Etats-Unis au Billings Park UCD de Dublin / Diffusé sur Eurosport 2

15h45 : Italie - Espagne à l'UCD Bowl de Dublin

18h : Australie - Japon au Billings Park UCD de Dublin

18h15 : Pays de Galles - Hong Kong à l'UCD Bowl de Dublin

20h45 : France - Irlande à l'UCD Bowl de Dublin / Diffusé sur Eurosport 2 et France Télévisions

Mardi 22 août 2017

13h : Demi-finale pour la 9e place à la Queen's University de Belfast

15h : Demi-finale pour la 5e place au Kingspan Stadium de Belfast

15h30 : Demi-finale pour la 9e place à la Queen's University de Belfast

18h : Demi-finale pour la 5e place à la Queen's University de Belfast

18h : Demi-finale (2e et 3e de poule) au Kingspan Stadium de Belfast / Diffusé sur Eurosport 2

20h45 : Demi-finale (1er et 4e de poule) au Kingspan Stadium de Belfast / Diffusé sur Eurosport 2

Samedi 26 août 2017

13h : Match pour la 11e place à la Queen's University de Belfast

15h : Match pour la 5e place au Kingspan Stadium de Belfast

15h30 : Match pour la 9e place à la Queen's University de Belfast

18h : Match pour la 7e place à la Queen's University de Belfast

18h : Match pour la 3e place au Kingspan Stadium de Belfast / Diffusé sur Eurosport 2

20h45 : Finale au Kingspan Stadium de Belfast / Diffusé sur Eurosport 2