FEMININES - Serge Simon justifie le choix de la FFR d'écarter Jean-Michel Gonzalez

Dans l'esprit de la FFR, la mise à l'écart cette semaine du staff de l'équipe de France Féminines est totalement claire. Serge Simon, le manager des équipes de France s'est même justifié sur le sujet. "J'ai nommé deux managers pour France 7 et France Féminines qui ont notre entière confiance" , a mentionné l'ancien pilier international dans les colonnes de l'Equipe.

Serge Simon et Bernard Laporte - 14 décembre 2016AFP

Simon a par ailleurs précisé que Christophe Reigt (VII) et Annick Hayraud (Féminines) allaient faire des propositions de staff et que ceci serait "validé ce mardi" avec le DTN Didier Retière "puisque Bernard Laporte veut que la DTN soit au centre de tout" . Ce qui est sûr, c'est que Jean-Michel Gonzalez et Philippe Laurent ne seront plus aux manettes des Bleues. "Leur bilan n'est ni négatif ni mirobolant" , a souligné Simon. Le deux techniciens apprécieront, eux qui ont conduit l'équipe de France Féminines au titre lors du dernier Tournoi des 6 nations.

Simon : "On va monter un commando de 6 ou 7 mois"

Concernant sa mise à l'écart, Jean-Michel Gonzalez s'était étonné des méthodes de la nouvelle présidence de la FFR. "Cette décision, elle vient de la nouvelle manager mais aussi de la politique de la FFR qui veut couper les têtes des amis de Pierre Camou. Aujourd’hui, c’est clair et net" , s'était-il indigné auprès de nos confrères de rugbyamateur.fr. Tout en rappelant que le timing n'était pas forcément idéal, les Bleues disputant la Coupe du monde en août prochain en Irlande. "On a débattu de la proximité de l'évènement, mais on va monter un commando de six ou sept mois" , a tenu à rassurer Simon. Avant de conclure : "La France peut et doit remporter la Coupe du monde" . Rendez-vous cet été pour voir si ce changement était nécessaire...