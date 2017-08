COUPE DU MONDE FÉMININE - L'équipe de France, éternelle troisième ?

C’est à croire que l’équipe de France féminine ne veut pas du titre mondial. Jamais depuis la création de la compétition en 1991 les Bleues n’ont réussi à se hisser jusqu’en finale. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Et surtout, d’en avoir eu les occasions ! Car en 7 participations, les Tricolores ont joué 6 demi-finales. Mais à chaque fois, le même sort leur a été réservé : celui de la défaite.

Lors de la première édition il y a 26 ans, la France sort en tête et invaincue de son groupe, devant la Suède et le Japon, avant de tomber contre l’Angleterre en demi-finale (0-13). Un match pour la 3e place "clandestin" est alors disputé, et remporté, contre la Nouvelle-Zélande (victoire 3-0), mais la rencontre n’est pas au programme et n’est enregistrée sur aucun document. Bis repetita en 1994 où les Féminines battent l’Irlande et une équipe d’étudiantes écossaises, passent en demi-finale au détriment du Japon (99-0) mais chutent encore contre les Anglaises (6-18). Maigre consolation avec une 3e place décrochée contre le pays de Galles (27-0).

1998, le seul fiasco

La Coupe du monde 1998 sera la moins réussie avec une 8e place. Ce sera la seule mésaventure pour une équipe qui termina encore en bronze, 4 ans plus tard. La faute à des Néo-zélandaises bien trop supérieures (0-30) en demi-finale. Mais les filles surclassent le Canada pour finir sur le podium (41-7). L’histoire se répète également en 2006, car c’est contre ces mêmes Black Ferns qu’elles chutent dans le dernier carré (10-40), avant de disposer à nouveau des Canucks pour finir à nouveau 3e (17-8).

Sandrine Agricole, ouvreur des Bleues, lors de la demi-finale perdue face aux Canadiennes - 13 août 2014Icon Sport

En 2014, il s'en est fallu d'un rien...

À l’occasion du tournoi organisé en Angleterre en 2010, l’équipe de France termine cette fois-ci au pied du podium, impuissantes face à l’Australie (8-22), 4 jours après un lourd revers contre la Nouvelle-Zélande (7-45). Pourtant, les Bleues avaient gagné tous leurs matches de poule (Suède, Écosse et Canada).

Pour leur Mondial, organisé en 2014, les joueuses d’Annick Hayraud sont toutes proches d’arriver enfin en finale. Mais la défaillance au pied de Sandrine Agricole (2 transformations manquées) ne permet pas aux Tricolores de s’en ouvrir les portes. Pleine de suspense, la demi-finale reviendra finalement aux canadiennes (16-18). Presque comme à l’accoutumée, les Bleues se consoleront avec une 3e place décrochée contre l’Irlande (25-18). Alors, quelle place pour les Françaises lors de ce Mondial 2017 en Irlande ?