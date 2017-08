COUPE DU MONDE FÉMININE - L'équipe de France bat largement l'Australie (48-0) !

Après avoir écrasé le Japon mercredi (72-14), l'équipe de France a confirmé ce dimanche soir face à l'Australie (48-0). Un succès probant qui place les Bleues en position idéale avant la finale de cette poule C face à l'Irlande. Mêlée, jeu au large, jeu au près, défense agressive : Élodie Poublan et ses partenaires ont encore démontré toutes leurs qualités et leur belle maîtrise. Un match référence.

Après la belle entrée en matière contre les Japonnaises, on avait prévenu : la suite sera bien moins simple. Pourtant, ce dimanche soir, les Bleues n'ont fait qu'une bouchée des Australiennes. Ne leur laissant aucune chance. À la 32e, les Françaises avaient déjà décroché le bonus offensif. À la pause, le score était déjà de 29-0.

Objectif finale

C'est bien simple : tout a fonctionné dans le clan français. Un triplé pour Shanon Izar en début de match (6e, 14e, 25e), un doublé de Chloé Pelle sur l'autre aile (39e, 45e), un essai en force d'Audrey Forlani (32e), un exploit de Romane Ménager (61e), un ballon porté conclu par Gaëlle Mignot (66e)... tout y était !

De quoi déjà éliminer l'Australie (battue par l'Irlande mercredi), prendre la première place de cette poule C avec 10 points sur 10 possible devant les Irlandaises (8 unités au compteur) et envoyer un signal fort à la concurrence. Après 6 demi-finales en 7 éditions, la France veut aller au bout cette année. Les Tricolores s'y sont préparées. Et elles le montrent sur le terrain.