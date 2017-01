6 NATIONS - France Féminines : Les 34 joueuses convoquées pour préparer le Tournoi

ABADIE Audrey (Blagnac-St Orens Féminin), ARRICASTRE Lise (Lons Rugby féminin Béarn Pyrénées), BIGOT Manon (Blagnac-St Orens Féminin), CABALOU Camille (AS Bayonne), CARRICABURU Patricia (Lons Rugby féminin Béarn Pyrénées), CORSON Lenaïg (Stade Rennais), DELAS Laura (Stado Tarbes Pyrénées Rugby), DESHAYES Annaëlle (Ovalie Caennaise), DUVAL Julie (Ovalie Caennaise), FERER Céline (AS Bayonne), FORLANI Audrey (Blagnac-St Orens Féminin), GODIVEAU Lucille (AC Bobigny 93), GONZALEZ Amaya (AS Bayonne), GRAND Laetitia (Lons Rugby féminin Béarn Pyrénées), GUIGLION Elodie (FFR), HERMET Gaëlle (Stade Toulousain), IZAR Shannon (Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois), IMART Camille (Stade Toulousain), LADAGNOUS Caroline (AC Bobigny 93), LE DUFF Christelle (Stade Olympique Villelonguet), LE PESQ Jade (Stade Rennais Rugby), LISSAR Lauriane (AS Bayonne), MAYANS Marjorie (Blagnac-St Orens Féminin), MENAGER Marine (Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois), MENAGER Romane (Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois), MIGNOT Gaëlle (Montpellier RC), N’DIAYE Safi (Montpellier RC), PEYRONNET Marion (Stade Toulousain), POUBLAN Elodie (Montpellier RC), RAYSSAC Pauline (Montpellier RC), RIVOALEN Yanna (Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois), THOMAS Caroline (ASM Romagnat Rugby), TRAORE Dhia (Stade Toulousain), TREMOULIERE Jessy (ASM Romagnat Rugby).