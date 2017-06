Fédérale 1 - La composition de la poule Elite pour la saison 2017-2018

Comme la saison dernière, la Poule Elite de Féderale 1 sera constituée de 11 clubs. Rétrogradé en Fédérale 2 il y a plusieurs semaines pour raisons financières le club de Tarbes a fait appel de cette décision auprès de la DNACG et obtenu gain de cause. Il a donc été intégré à la poule Elite, ce qui lui permettra de jouer la montée en Pro D2. Dans ce groupe, on y retrouve les deux relégués de Pro D2, Bourgoin et Albi. Les autres petits nouveaux se nomment Strasbourg et Rouen, ce dernier ayant remporté le trophée Jean-Prat.

Le club classé premier de la Poule d’Accession à l’issue de la phase régulière montera directement en PRO D2. Les quatre suivants disputeront une phase finale d’accession, à l’issue de laquelle le second club accédant en PRO D2 sera désigné. Toutefois pour disputer les phases finales, il faudra respecter le cahier des charges d'accession en Pro D2. Dans le cas contraire, il sera remplacé par "la première équipe suivant au classement justifiant du respect de ces obligations", comme l'indique la FFR.

La composition de la poule Elite