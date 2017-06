FEDERALE 1 - Auch va changer de nom et repartir en championnat Honneur

C'est officiel, le FCAG n'existera plus l'an prochain. Désormais, il faudra parler du FCA. Pas de grand changement au niveau du nom si ce n'est que le club gersois retrouve l'appellation qu'il avait avant le passage au professionnalisme, en 2004. Si depuis les Gersois ont tout de même décroché deux titres de champions de France de Pro D2 (2004, 2007) et un bouclier européen (2005), d'importants problèmes financiers sont venus miner l'un des bastions historique du rugby français. Évoluant cette saison dans la poule Elite de Fédérale 1, les Auscitains ont terminé l'exercice à la 6e place du classement. Une performance finalement "insuffisante", la faute à un déficit de 600 000 € qui a plongé le club dans la crise.

Tentant d'abord de survivre par une relégation en Fédérale 3, c'est finalement à l'étage inférieur et sous un autre nom qu'Auch va devoir repartir. Un dépôt de bilan de la SASP et un restructuration de l'association ayant déjà été actés. Et c'est donc avec l'accord de la FFR et du comité Armagnac-Bigorre que les équipes 1 et 2 du tout nouveau FCA évolueront en division Honneur la saison à venir. Et selon la Dépêche du Midi, la future équipe première serait menée par un duo composé de l'ancien pilier Grégory Mankarska et de Patrick Bosque, tous deux récemment sacrés champions de France avec l'équipe réserve.

La jeunesse pour se reconstruire

Une annonce de rétrogradation qui ne touchera pas sportivement le reste de la structure. En effet, les équipes de jeunes continueront de jouer au plus haut niveau de leurs catégories respectives. En repartant avec un budget estimé entre 250 000 et 300 000 €, les Auscitains disposeront d'une somme correcte pour disputer le championnat Honneur. L'objectif premier du nouveau club étant surtout de conserver sa talentueuse jeunesse, vainqueur du bouclier de Nationale B cette saison, et qui a toujours été l'une des forces du club gersois. Force sur laquelle le FCA compte bien s'appuyer pour retrouver les sommets.