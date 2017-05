FEDERALE 1 - Auch au bord de la dissolution ?

C'est un énorme coup dur pour le club gersois. Sous la pression de la DNACG qui lui réclame 500 000€ pour espérer se maintenir en Fédérale 1, le FC Auch pensait avoir trouvé la solution avec le projet de reprise porté par Michel Cartier, Stéphane Graou, Alain Soler et Guy Sorbadère. Projet qui a finalement été abandonné ce lundi par ceux que l'on avait surnommé les 4 mousquetaires, nous apprend la Dépêche du Midi.

Dès lors, le FCA a jusqu'au 6 prochain pour trouver une nouvelle solution de reprise. Si le département du Gers et la ville d'Auch ont confirmé leurs soutiens, ces aides ne seraient pas suffisantes et la venue d'un repreneur est d'autant plus désirée. En effet, car ce coup ci les Auscitains risquent gros... Et si une rétrogradation en Fédérale 3 est envisageable, l'association est encore menacée d'une issue plus terrible : la dissolution de la structure, sonnant la fin définitive du FC Auch.