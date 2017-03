Essai Gédimat : Ross en puissance

Menés 16 à 3, les Parisiens avaient cette envie de recoller au score avant la mi-temps. Et c'est à l'image de leur capitaine que les hommes de Gonzalo Quesada ont fait douter les Rochelais sur leurs terres. Le 3e ligne, Jono Ross, a su profiter de l'alternance de jeu qu'a offert Will Genia près de la ligne des 5 mètres, ainsi que du bon travail de son centre, Jonathan Danty, venu fixer deux joueurs, pour finalement aplatir le 1er essai du Stade français. Le Sud-Africain de 25 ans a franchi la ligne tout en puissance en résistant aux plaquages de Forbes et Boughanmi. C'était son 2e essai depuis le début de la saison.